Египетские археологи обнаружили меч фараона Рамзеса II в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта. Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

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— Египетская археологическая миссия <...> обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн <...> в провинции Эль-Бухейра. Также были найдены многие археологические находки и личные инструменты солдат, — указано в заявлении министерства.

Как указал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, сделанная археологами находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, который считался одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.

В министерстве обозначили, что миссия нашла длинный меч из бронзы с табличкой фараона. Археологи также обнаружили другое оружие, орудия для ловли рыбы, средства личной гигиены, амулеты и захоронения коровы, а также два блока известняка, на одном из которых были нанесены иероглифы, перечислящие все титулы Рамзеса II, сообщает РИА Новости.

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