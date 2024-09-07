«Проклятая цифра на подлодках СССР». Какого числа боялись советские моряки

Быть подводником непросто. Эта профессия не только почётна, но также опасна и трудна. Военнослужащим необходимо подчиняться определённым строгим правилам, соблюдать запреты и… приметы. Куда ж без них? Тем более в замкнутом пространстве.

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Некоторые ограничения моряков-подводников позаимствованы у надводного флота. Ещё есть много общего с пехотой, авиацией и прочими родами войск.

Нетрудно догадаться, что серьёзное наказание будет ждать тех моряков, кто пронёс на подлодку алкогольные напитки или наркотические вещества, играет в азартные игры (даже карточный «Дурак» под строжайшим запретом). Правда, со спиртным на субмаринах возможны послабления. Дело в том, что подводникам для улучшения работы пищеварительного тракта ежедневно вместе с пищей выдают по 100 граммов красного вина. Делается это из-за того, что ограниченное пространство субмарины зачастую не даёт подводникам достаточно места для полноценного движения.

Не могут моряки и полноценно заниматься спортом. Из-за высокой концентрации двуокиси углерода, которая содержится в искусственном воздухе на борту судна, запрещены отжимания, приседания, упражнения с гирями, поскольку это ведет к избыточным нагрузкам на сердечно-сосудистую систему. Зато освобождается время для интеллектуального досуга. Моряки коротают свободные минуты, как правило, за игрой в шахматы.

Подводники — люди суеверные. У них много примет, которые они стараются соблюдать. Считается, что поход, начавшийся в понедельник или пятницу, окажется трудным и в целом неблагоприятным. Самый удачный день для выхода в море — четверг.

Верят моряки и в магию цифр. Многие из них уверены, что с субмариной, номер которой оканчивается на 9, непременно случится катастрофа. Данное суеверие основано, видимо, на статистических данных. Согласно сведениям из открытых источников, чаще всего происшествия случались именно с такими субмаринами. В марте 1968 года советская субмарина К-129, входившая в состав Тихоокеанского флота, затонула недалеко от американского острова Гуам. Тогда погибло около ста моряков. В 1970 году атомоход Северного флота К-69 попал в «ДТП» с подводной лодкой ВМС США. Спустя несколько месяцев произошла авария на строящейся атомной подлодке К-329. На субмарине случился неконтролируемый пуск реактора, в результате чего возник пожар и произошёл выброс радиации.

Конечно, скептики готовы списать всё на совпадения, но когда речь идёт о многомесячном плавании, то рисковать как-то не хочется.