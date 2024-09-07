Какие странные снимки нашли в фотоаппаратах туристов у группы Дятлова

Во все времена людей влекут к себе странные и необъяснимые события. Таинственная пропажа Норфолкского полка во время Крымской войны, загадочная зона 51, спрятанная от людских глаз в американской пустыне, филадельфийский эксперимент. Особняком в отечественной истории XX века стоит таинственная гибель участников туристической группы Дятлова, которая уже более полувека привлекает к себе пытливые умы исследователей и журналистов. Одна из наиболее интересных загадок в этой истории связана с фотоснимками, сделанными участниками накануне их трагической гибели.

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Загадка группы Игоря Дятлова

Зимой 1959 года в снегах приполярного Урала произошла трагедия, которой было суждено навек войти в историю: погибла группа молодых людей, совершавших сложный и многодневный туристический поход.

С точки зрения современного представления о туристическом спорте, поход проходил в сложнейших условиях: у «дятловцев» было довольно примитивное и далеко не совершенное оборудование, с которым перспектива подобного затяжного путешествия в приполярных широтах изначально видится делом весьма рисковым.

Однако, не столько этим объясняется интерес исследователей к гибели девяти молодых людей (интересный факт — изначально в походе принимало участие 10 студентов, но один из них выбыл из группы по состоянию здоровья несколько ранее трагических событий). Они были обнаружены в странных позах, вне пределов туристических палаток и, в целом, обстоятельства их гибели оставляют больше вопросов, чем ответов.

Существует несколько версий, объясняющих гибель студентов. Некоторые из них довольно экзотичны и утверждают, например, что смерть участников произошла из-за того, что они случайно оказались в зоне испытания какого-то нового сверхсекретного оружия.

Именно внезапным техногенным воздействием сторонники этой гипотезы объясняют тот факт, что студенты спешно бросили палатку. Также существует версия, что непосредственной причиной гибели туристов послужил неожиданный сход снежной лавины, вызванной, тем не менее, именно взрывом бомбы.

В разные годы разные исследователи по-разному атрибутировали сам характер оружия: ядерный или нейтронный. Но один из снимков, сделанных туристами, косвенно подтверждает эту версию.

Фотографии группы Дятлова

Существует определенная путаница связанная с тем, сколько именно было фотоаппаратов у студентов. Традиционно принято считать, что всего было три фотокамеры. Однако сомневающиеся полагают, что их могло быть больше, но они могли затеряться в снегах, либо могли быть украдены участниками спасательной операции.

Во всяком случае — наличие минимум трех фотоаппаратов советской марки «Зоркий» не вызывает сомнения.

Преобладающая часть снимков, сделанных во время туристического похода, вполне типична: это кадры, на которых запечатлены моменты установки палаток.

Есть, впрочем, один кадр, о котором особенно часто говорят сторонники версии гибели студентов в результате испытания нового секретного оружия. На снимке фотоаппарата, принадлежавшего, вероятно, самому руководителю экспедиции, Игорю Дятлову, запечатлен странный объект, объятый языками пламени.

Многие исследователи, впрочем, говорят, что обнаружить на этом снимке пламя сложно, что, на самом деле, это просто испорченный кадр, на котором запечатлены световые пятна, возникшие в результате брака фотопленки. Кроме того, существует мнение, что этот загадочный снимок был сделан раньше известных драматических событий.

Однако, как бы то ни было, таинственный снимок, обнаруженный на фотоаппарате Игоря Дятлова, по-прежнему остается одной из загадок гибели туристической группы.