В Румынии женщина подпирала дверь самородком янтаря за €1 млн

Старушка в Румынии приняла за обычный камень один из крупнейших известных на сегодняшний день самородков янтаря в мире, стоимость которого составляет €1 миллион, и десятилетиями использовала его в хозяйственных нуждах. Об этом пишет издание G4media.ro.

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Сообщается, что женщина нашла 3,5-килограммовый камень в русле ручья в деревне Кольцы и годами подпирала им дверь. Примечательно, что о стоимости самородка не догадались даже ворвавшиеся однажды в дом грабители.

О стоимости камня стало известно, когда он перешел по наследству к родственникам. Новые владельцы подумали, что камень может быть ценным. Когда догадка подтвердилась, янтарь продали румынскому государству, и тот попал в каталог как национальное достояние.

Эксперты подтвердили подлинность самородка и выяснили, что его возраст составляет от 38,5 до 70 миллионов лет. Известно, что в Румынии находятся изобильные залежи янтаря.

В июне сообщалось, что американские ученые из Массачусетского технологического института создали искусственный аналог янтаря, который можно использовать для долговременного хранения информации в виде ДНК, будь то геномы живых организмов или цифровые файлы.

Ранее в Калининграде в янтаре нашли новый вид древней осы.