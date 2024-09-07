Бабий бунт: почему революция 1917 года началась с женских погромов

Известный социолог Питирим Сорокин утверждал – революция, произошедшая в 1917 году, началась с разгневанных женщин. Они принялись громить магазины и трамвайные вагоны, став таким образом «революционными зачинщиками».

Точка кипения

Первая мировая война для Российской империи оказалась серьёзным испытанием. На фронте выдающихся успехов не было, экономика оставляла желать лучшего. Естественно, росло недовольство рядовых граждан, которым государство не могло дать никаких социальных гарантий.

В связи с этим председатель Думы Михаил Родзянко доложил государю о том, что «будет революция и такая анархия, которую никто не удержит». Как в воду глядел. Вскоре по Петрограду прокатилась волна забастовок. Одними из первых протест выразили рабочие Путиловского завода. 18 февраля 1917 года прекратила работу одна из мастерских предприятия, а уже 22 февраля предприятие было закрыто по распоряжению военного начальства.

На следующий день, 23 февраля (8 марта по новому стилю), путиловцев поддержали женщины-текстильщицы, которые в отсутствие мужей-фронтовиков должны были обеспечивать свои семьи всем необходимым. Изнурённые тяжким трудом дамы оказались настроены решительно и агрессивно. Своё недовольство они вымещали сначала на хлебных магазинах, а потом и на трамвайных вагонах.

От забастовок к восстанию

От требований «Хлеба!» распалëнные женщины перешли к «Долой войну!» и «Долой самодержавие!». «Революцию начали голодные женщины и дети, требовавшие хлеба», – писал социолог Сорокин.

Спустя ещё два дня на сторону трудящихся перешли солдаты Петроградского гарнизона. Так забастовка превратилась в вооружённое восстание. Были захвачены склады с оружием, телеграф, вокзалы, из тюрем освободили заключённых.

28 февраля 1917 года Временный комитет назначил своих комиссаров для управления отдельными частями государственного аппарата, что фактически означало – революция, начавшаяся с женского недовольства, победила.