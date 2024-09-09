Что известно о самых жестоких маньяках-людоедах СССР и России

Минувшим летом большой переполох в Перми вызвала новость о том, что каннибал Михаил Малышев, известный как пермский людоед, устроился на работу в местный приют для животных. Малышев провел за решеткой 23 года за две расправы, однако известно, что он поедал не только людей, но и домашних питомцев. В приюте бывший осужденный некоторое время за еду строил будки для псов, убирал территорию и нарезал для животных мясо, однако потом пропал. При этом в полиции Пермского края заявили, что Малышев находится под административным надзором. Историю пермского людоеда и других известных советских и российских каннибалов вспомнила «Лента.ру».

© Кадр из фильма «Целиком и полностью»

«На его кухне стояли кастрюли с мясом»

Житель Перми Михаил Малышев в юности сильно комплексовал из-за полноты, которая была предметом насмешек со стороны сверстников. Чтобы похудеть, парень начал заниматься спортом и решил есть побольше белка. Правда, для этого Малышев стал охотиться на собак, из-за чего в 1980 году, когда ему было 14 лет, попал на учет в милицию.

Отслужив в армии, Михаил ударился в пьянство и превратил свою однокомнатную квартиру в притон. В какой-то момент он откусил и съел ухо своего сожителя Николая — психически неполноценного воспитанника детдома. В 1999 году Малышев вместе с собутыльниками напал на 16-летнюю учащуюся ПТУ Наталью Суворову.

Девушка грозила заявить на пьяниц в милицию — в ответ те сначала изнасиловали ее, а затем Малышев расправился с Суворовой несколькими ударами металлической трубой. Он приказал Николаю разделать тело, а после готовил и ел это мясо в течение долгого времени.

При этом Малышев сумел избежать ответственности за страшное преступление: за него из-за судебной ошибки получил срок невиновный человек. А в 2000 году пермский людоед совершил новое преступление — в ходе ссоры расправился с собутыльником. Он расчленил тело, оставив лишь торс, а конечности выбросил в окрестностях гаражного кооператива.

Михаил Малышев

Именно по ним правоохранительные органы и вышли на след Малышева, к которому вскоре пришли с обыском. Захламленное жилище с крюками для подвешивания туш и разделочными принадлежностями шокировало даже видавших многое оперативников.

Вся квартира была заполнена мусором, который Малышев собирал на помойках и приносил домой: ходить можно было лишь по узким «тропинкам». На его кухне повсюду стояли кастрюли с мясом. И два холодильника — также полных мяса Гульнара Абибулаева бывший старший следователь прокуратуры Перми

Всего у Малышева изъяли более полтонны мяса, в основном собачьего. Его подозревали в восьми расправах, но доказать смогли лишь две. При этом на допросах обвиняемый особо не раскаивался и кивал на африканских людоедов, для которых каннибализм был обычным делом.

Судебно-медицинская экспертиза признала Малышева вменяемым. Суд вначале приговорил его к 25 годам колонии, но позже его срок сократили на два года. В 2022-м пермский каннибал вышел на свободу и вернулся в свою квартиру — ту самую, где кухня когда-то ломилась от мяса.

«Дикий зверь в облике человека»

Николай Джумагалиев родился в 1952 году в поселке Узун-Агач Казахской ССР. В юности он вел весьма распутный образ жизни, а затем долго лечил целый ряд венерических заболеваний. Из-за этого Джумагалиев в какой-то момент возненавидел весь женский пол, что вкупе с увлечением оккультизмом в конце концов толкнуло его на преступный путь.

В январе 1979 года он случайно встретил незнакомую девушку на трассе Узунагач — Майбулак. Он расправился с ней при помощи ножа, а затем впервые попробовал человеческую плоть, рассчитывая обрести сверхспособности. В апреле того же года Джумагалиев съел двух пенсионерок и дочь одной из них.

Он (Джумагалиев — прим. «Ленты.ру») — дикий зверь, воплощенный в облике человека Евгений Самовичев полковник милиции

В августе 1979 года случайные выстрелы маньяка стали летальными для его знакомого: так Джумагалиев оказался под следствием, в ходе которого у него диагностировали психическое заболевание. Проведя несколько месяцев на лечении в психбольнице, он вышел на волю и вскоре расправился с молодой матерью, спавшей со своим младенцем.

Николай Джумагалиев

Сразу после преступления Джумагалиев сбежал: его спугнула мать потерпевшей. Преступник попался на девятой расправе: в 1980-м друзья застали его в тот момент, когда он отрезал у своей любовницы голову и сливал ее кровь в тазик. После задержания Джумагалиев признал вину, а журналисты окрестили его «сатаной» и «железным клыком» — из-за металлических коронок на зубах.

Я встал на сторону животных и с людьми делал только то, что они делают с животными Николай Джумагалиев

«Железный клык» провел в спецлечебнице для особо опасных преступников восемь лет, а затем его признали пригодным для содержания в обычной психбольнице. Но по пути туда Джумагалиев бежал, около двух лет скрывался в горах Алатау (Казахская ССР) и за это время расправился со студенткой из Актюбинска.

Но когда в августе 1991 года Джумагалиев попытался выдать себя за китайца-нелегала и обзавестись новыми документами, его опознали и поместили в специализированную психбольницу в поселке Актас (ныне Казахстан), где он и находится по сей день.

«Я помогала подвешивать тело на балке»

К моменту, когда уроженец Казани Алексей Суклетин превратился в маньяка-людоеда, он дважды успел отсидеть: первый раз попал в колонию в 16 лет за попытку изнасилования, а затем на 12 лет за разбой. Освободившись в 33 года, Суклетин поселился в садовом товариществе «Каенлык», где подрабатывал охранником.

В ноябре 1979 года ставший запойным алкоголиком Суклетин на пару со своей 23-летней сожительницей Мадиной Шакировой нанес летальные удары 22-летней проститутке Екатерине Осетровой, а затем съел ее.

Я помогала подвешивать тело на гвозди на балке для последующей разделки. Резала мясо и готовила из него пищу. После тщательно убирала дом, чтобы скрыть следы крови из показаний Мадины Шакировой

Кости девушки сообщники закопали в огороде, где позже продолжили прятать останки других потерпевших. В начале января 1980 года Суклетин расправился с 22-летней Татьяной Илларионовой, которая вместе с подругой неосмотрительно согласилась пойти в гости к каннибалам. К слову, подруга выжила — она показалась маньяку слишком худой.

При этом Суклетин запугал ее так, что она не пошла в милицию. То, что осталось от Илларионовой, маньяк позже продал местным жителям под видом свинины. А самой юной потерпевшей стала 11-летняя Валентина Еликова, которую пыталась спасти Шакирова. За это Суклетин сильно избил Мадину, а девочку съел.

Алексей Суклетин

После этого каннибал задумал съесть младенца и попытался заставить Шакирову выкрасть его. Но та сбежала к родне, а Суклетин привел домой новую любовницу — 23-летнюю Лидию Федорову, которую ничуть не смутил тот факт, что она стала жить с людоедом. Но уже в марте 1985 года маньяк расправился с Федоровой в ходе ссоры.

Ее голову он поместил в бочку с водой, о чем спустя два месяца случайно узнал приятель Суклетина и сообщил в милицию. При обыске у каннибала нашли человеческие останки, а выкопанными в огороде костями заполнили четыре больших мешка. Шакирова получила 15 лет лишения свободы.

А Суклетина, которого журналисты прозвали Казанским аллигатором, приговорили к расстрелу — приговор привели в исполнение в 1987 году (по другим данным, в 1994-м).

Конца жизни я вообще-то боюсь. Неохота сейчас подыхать — мало еще пожил Алексей Суклетин

«Я нанес ей несколько ударов в сердце»

Серьезные проблемы с психикой у уроженца Новокузнецка Александра Спесивцева выявила медицинская комиссия во время армейского призыва. К сожалению, этого не знала 17-летняя Евгения Гусельникова, которая в 1991 году стала встречаться с 21-летним Спесивцевым. Их роман закончился тем, что Александр заманил девушку к себе домой и расправился с ней.

За это он попал в Орловскую спецлечебницу, а когда вышел на волю, вместе с матерью Людмилой вновь стал заманивать девушек и подростков к себе домой. По некоторым данным, Спесивцев порой поедал потерпевших. От останков избавлялась Людмила, которая выносила распиленные на части фрагменты тел в ведрах и сбрасывала их в реку Абу.

Александр Спесивцев

Лишь в мае 1996 года в квартире маньяка могли сгинуть 11 человек. А 24 сентября 1996 года Людмила заманила к сыну трех школьниц: 13-летних Анастасию Бурнаеву и Евгению Барашкину, а также 15-летнюю Ольгу Гальцеву. С Анастасией, которая пыталась сопротивляться, Спесивцев расправился в тот же день.

Я нанес ей несколько ударов в область сердца, ниже чуть-чуть — где-то около желудка, и в горло. Она продолжала жить, а я на веревке удавил ее Александр Спесивцев

После этого Спесивцев заставил Барашкину и Гальцеву расчленить приятельницу и отделить кости от мяса, из которого сварил суп и заставил подруг потерпевшей его съесть. Спустя некоторое время маньяк расправился с Евгенией, которую разделывала оставшаяся одна и обезумевшая от ужаса Ольга.

Милиционеры спасли ее месяц спустя: квартиру маньяка, который отказался пускать к себе сантехника для проверки труб, а затем и участкового, пришлось буквально брать штурмом. В жилище Спесивцева, пропитанном трупным запахом, нашли многочисленные фрагменты тел, а также ворох женской и детской одежды.

Ольга Гальцева, которую маньяк тяжело ранил, скончалась в больнице, но прежде успела дать показания и рассказать, что случилось с ее подругами. Найденная у Спесивцева одежда указывала на его причастность к десяткам расправ, но в конце 1990-х в суде удалось доказать лишь пять преступлений.

Людмилу Спесивцеву за пособничество в трех расправах приговорили к 13 годам лишения свободы, а самого преступника в 1999 году поместили в психиатрическую спецлечебницу.

Все это время дело маньяка продолжали расследовать, и весной 2024 года начался новый суд

Следствию удалось доказать, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев с особой жестокостью совершил расправу над 15 потерпевшими, 11 из которых были несовершеннолетними. В итоге суд вновь отправил людоеда на принудительное лечение.

«Пока расчленял — решил попробовать»

Владимир Николаев родился в 1959 году в семье алкоголиков из города Новочебоксарска (Чувашия) и с детства был предоставлен сам себе. Не получив нормального образования, в 21 год Николаев связался с криминалом и занялся грабежами, уже к середине 1990-х годов отсидев три срока.

Владимир Николаев

А в 1997 году уголовник поссорился на улице со случайным прохожим, который попросил у него зажигалку, и нанес тому летальный удар. Николаев затащил тело потерпевшего к себе в квартиру, а там ему в голову пришла дикая идея.

Разделал труп. Пока расчленял — решил попробовать. Что-то в голову пришло, я сам не знаю, что меня толкнуло на это. Кусок от ляжки отрезал, отварил сначала, попробовал — что-то не понравилось. А потом решил поджарить. Поджарил, пробовал — вроде более или менее, есть можно Владимир Николаев

Часть мяса под видом вырезки сайгака людоед отдал своему приятелю, который накормил им жену и детей. Следом Николаев расправился с собутыльником. Оставив часть его мяса себе, остальную он продал на рынке, попутно угостив знакомого. После маньяк сделал пельмени с человечиной и поделился ими с соседями, один из которых заподозрил неладное.

Мужчина отнес пельмени на экспертизу и, узнав страшную правду, бросился в милицию. Вскоре Николаева задержали: суд приговорил его к расстрелу, который позже заменили на пожизненный срок. Сегодня каннибал отбывает его в колонии «Черный дельфин», не теряя при этом надежды однажды освободиться по УДО.

«Я гулял по городу с отрезанными головами»

У уроженца города Белинский (Пензенская область) Александра Бычкова было трудное детство: в 2000 году, когда мальчику было 12 лет, отец ушел из семьи, а пьющая мать периодически била сына толстым проводом от кипятильника. Повзрослев, Бычков сам стал пить, закусывая сырым замороженным мясом, за что собутыльники прозвали его хищником.

В 2009 году он совершил свое первое преступление — в ходе ссоры зарезал случайного 60-летнего собутыльника. С тех пор расправы над алкоголиками и бродягами (только мужского пола) при помощи ножей и молотков стали для Бычкова обычным делом. Тела маньяк либо расчленял и прятал дома, либо бросал в центре города, прикрыв листвой.

Александр Бычков

Однажды, чтобы навести милицию на ложный след, Бычков отнес в лес три разложившиеся головы своих жертв.

С этими тремя отрезанными головами в сумке я по городу долго гулял, в магазин заходил купить сигарет и пару банок коктейля, в автобусе с ними ехал. Никто ничего не заподозрил. Мало ли что за три кругляшки — может, три кочана капусты Александр Бычков

Шестого потерпевшего Бычков решил попробовать на вкус — вырезал и съел его сердце. Та же участь постигла и следующего мужчину, с которым расправился маньяк, а затем он, помимо сердец, стал есть еще и бицепсы.

В начале 2012 года Бычков попался на краже — и внезапно рассказал обо всех совершенных им расправах

Для правоохранительных органов это стало неожиданностью, поскольку за некоторые преступления ранее уже отправили на принудительное лечение местного инвалида Александра Жуплова. Вину Бычкова удалось доказать по девяти эпизодам, за них он получил пожизненный срок, который отбывает до сих пор в колонии «Вологодский пятак».

Впрочем, максимально суровое наказание не помешало осужденному наладить личную жизнь: на зоне он женился на американке, с которой познакомился по переписке, и стал отцом.