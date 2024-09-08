Как Ленинград и ленинградцы пережили блокаду

8 сентября 1941-го. В этот день начался один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны – блокада Ленинграда. Осажденный город 872 дня боролся за жизнь. Среди множества подвигов, совершенных советским народом в годы войны, оборона Ленинграда стала символом мужества, стойкости и массового героизма. В материале MIR24.TV – хроника блокадного Ленинграда.

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За первые 18 дней войны немецкие войска прошли 600 километров и уже 9 июля заняли Псков, находящийся в 280 километрах от Ленинграда. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие Ленинград со страной. А 8 сентября 1941-го они полностью блокировали город с суши, контролируя все железнодорожные и автомобильные коммуникации. В случае успеха германские войска не только получили бы контроль над всем балтийским побережьем, но и завоевали бы второй по величине город страны – важнейший промышленный, научный и культурный центр.

Выжили – и живем!

Ленинградцами жизнь во время блокады не воспринималась как подвиг. Главная цель была – выжить. Блокадный город ожидали разные бедствия: очень морозные зимы, столбик термометра опускался до – 40 градусов, закончилось топливо и замерзли водопроводные трубы, город остался без света и питьевой воды. Еще одной проблемой стали крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и разносили инфекции.

Но самым настоящим испытанием стал голод. Нормы хлеба постоянно уменьшались. Если в сентябре 1941 года суточная норма для рабочего составляла 600 граммов, то в ноябре она сократилась до 250 граммов. Все остальные, в том числе и дети, получали по 125 граммов. Продукты можно было получить в магазине по карточкам или обменять на вещи и ценности. Осенью 1941-го хлеб по составу состоял из муки только на 40-50%, остальное – жмых, отруби, целлюлоза, солод, соевая мука, мука из луба сосны, ветвей березы и семян дикорастущих трав. Январь и февраль 1942-го стали самыми критическими месяцами блокады. В день умирало более 4 тысяч человек.

Из «Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина: «Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади (из нее можно было сварить студень), плитки столярного клея – эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по тридцать стоила. Если сварить студень из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам (собственно, это только регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни жмыха, ни клея. Это все пропало…».

Почти все блокадники курили: табак притуплял голод. С сигаретой в те годы можно было встретить даже десятилетних мальчишек. Чтобы выжить, люди выращивали овощи в парках и скверах. Массово издавались брошюры, где рассказывали, какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из крапивы, как из высушенного корня одуванчика сделать заменитель кофе.

Промышленность становится на военные рельсы

С июня 1941-го по январь 1943 года было эвакуировано более 90 крупных предприятий. Заводы, находящиеся на юге Ленинграда, стали защитными крепостями, многие другие были перенесены в северные районы города. Ведущие предприятия поставили на военные рельсы и переориентировали на выпуск вооружения и боеприпасов.

В самые суровые годы в Ленинграде работало около 50 предприятий, которые выпускали танки, артиллерийские орудия, минометы и пулеметы, автоматы, снаряды, мины: всего около 100 видов оборонной продукции.

Кировский завод ни на один день не прекращал выпуск продукции для фронта, заводчане приходили на рабочие места, несмотря на близость к передовой – всего 4 километра. Сотрудники Адмиралтейских верфей за годы войны изготовили для флота семь подводных лодок и бесчисленное количество техники и деталей. Коллектив цехов «Арсенала» принимал участие в создании «Катюши» и производстве 100-мм противотанкового орудия БС-3. «Обуховцы» трудились и днем, и ночью, чтобы снабжать армию орудиями и снарядами, часть сотрудников строила и обслуживала «Дорогу жизни».

Медики – на защите города

Несмотря на голод, холод, бомбежки и артобстрелы, сердце Северной столицы билось. На страже города стояли гражданские и военные медики: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санинструкторы. Они боролись с последствиями голода, предотвращали эпидемии, возвращали в строй бойцов и командиров, дарили жизнь и надежду тем, кто оставался в блокадном Ленинграде.

После начала блокады произошла реорганизация системы здравоохранения, которая в то время полностью подчинилась условиям войны. Необходимо было резко увеличить число госпиталей для лечения раненых и больных бойцов. Для этих целей были заняты и неспециализированные помещения: здания Ленинградского госуниверситета, Педагогического и Технологического институтов, гостиниц «Европейская» и «Англетер».

В первые дни войны на фронт ушли свыше 42 тысяч медицинских работников Ленинграда, в том числе 2 тысячи врачей. Около 32 тысяч жителей добровольно отправились на поля сражений в качестве медицинских сестер и санитарных дружинниц. Превозмогая собственную боль, медики успокаивали и перевязывали раненых.

Главный врач скорой медпомощи Ленинграда Меер Мессель писал: «Нередко имели место случаи, когда после ликвидации очага поражения врачи и медицинские братья возвращались на районные станции настолько обессиленными, что некоторых из них приходилось вносить в помещение станции на руках».

Уже через несколько месяцев блокады ленинградские врачи столкнулись с массовыми инфекционными заболеваниями. Сыпной тиф, дизентерия, гепатит: какими усилиями врачам блокадного Ленинграда удалось не допустить массовой гибели больных – можно только догадываться. В условиях войны особое значение приобрело обеспечение города и фронта консервированной кровью и кровозаменителями. За военные годы ленинградцы сдали кровь 513 875 раз.

Санки вместо трамваев

8 декабря 1941-го регулярное движение электротранспорта в Ленинграде прекратилось. Отдельные вагоны еще двигались по магистралям, но уже 3 января 1942 года последние трамвайные поезда замерли на заснеженных улицах.

В холодные месяцы в блокадном Ленинграде санки стали основным транспортным средством. На них везли людей в больницы, их использовали для перевозки погибших к местам захоронений. Педагог Софья Саговская писала: «Страшно вспоминать зиму 1941 года!.. Трескучий мороз. Ртуть в термометре приближается к 40 градусам. Под ногами или лед от пролитой воды, которую приходится таскать ведрами, или огромные сугробы снега, которые некому убирать… Как заколдованные чудовища в сказочном сне стоят обледеневшие трамваи. Длинными белыми нитями свисают оборванные провода...».

Долгожданный запуск пассажирского трамвайного движения случился 15 апреля 1942 года. Для предотвращения вражеских ударов по остановкам их переносили вглубь улиц или поближе к укрытиям, периодически меняя расположение. В 1943-м были проложены новые маршруты, в том числе подвозочные на окраинах: до подсобных хозяйств и огородов.

Как ленинградская наука помогала фронту?

В годы Великой Отечественной войны была проведена коренная перестройка всей научно-исследовательской работы Ленинграда. Большинство научных работников были эвакуированы. Однако для продолжения работ по оказанию помощи фронту и сохранению ценнейшего оборудования научно-исследовательские институты оставили в городе небольшие филиалы.

На первое место была поставлена разработка тем, имевших оборонное значение для страны. Ленинградские ученые и в городе, и в местах эвакуации продолжали научную деятельность по созданию новых видов вооружения, обмундирования, средств защиты и производства пищевых заменителей, которые могли бы облегчить страдания ленинградцев.

За первый год войны были разработаны 13 заменителей для производства боеприпасов. Представители ленинградской научной интеллигенции во главе с академиком Курчатовым участвовали в работе над разрешением проблемы создания ядерного оружия в специальной Лаборатории АН СССР в Москве.

Блокадная культура

Творческая деятельность ленинградских поэтов, писателей, композиторов, музыкантов и актеров не прерывалась даже в блокадные годы. Искусство и литература поддерживали людей в трудных условиях, вселяли оптимизм и уверенность в скорейшей победе.

Одним из самых ярких событий жизни блокадного Ленинграда стало первое исполнение Седьмой симфонии композитора Шостаковича 9 августа 1942 года.

Настоящим подвигом ленинградцев стало и сохранение мирового культурного наследия. Ленинград с его уникальной архитектурой был целью вражеских бомбардировок, а его золотые купола и шпили – ориентирами для врага.

Жителям предстояло сделать неузнаваемыми очертания города. Комплекс зданий Смольного при помощи огромной сети и аппликаций был превращен в открытую поляну с редкими кустами, а территория Кировского завода – в лесной массив. Особенно сложными оказались работы по маскировке куполов и шпилей. Поверхности куполов Исаакиевского собора и шпиль Петропавловской крепости были покрыты серой краской. Еще на пять куполов и три шпиля были натянуты серые холсты. Так, например, были замаскированы Адмиралтейство, Никольский собор и Инженерный замок.

… Блокада Ленинграда продолжалась долгие 872 дня и была полностью снята только 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции. В честь события впервые за всю войну салют был дан не в Москве, а в самом Ленинграде.