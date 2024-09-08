Обнародованы данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей

В России обнародовали данные о дрессировке собак на заключенных концлагерей в Донбассе в период Великой Отечественной войны. Информацию раскрыл Центр исторической памяти при президенте России в рамках проекта «Без срока давности», передает ТАСС.

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Как следует из рассекреченных данных, немцы организовали один из концлагерей на территории Константиновского химического завода. Со слов выживших очевидцев тех событий, заключенные болели тифом и дизентерией, но помощь больным не оказывали. Кроме того, на заключенных тренировали собак.

«Видел я как немцы обучают своих собак. Их тренировали на русских жителях: собаки набрасывались на людей, обрывали на них одежду и сильно ранили», - следует из показаний одного из рабочих химзавода Захара Бербенеца.

Другой рабочий завода Григорий Камонин говорил, что военнопленные находились в ужасных условиях — они голодали, их били.

«Военнопленных возили в ямы-окопы в бричках беспрерывно по пять-восемь человек», — вспоминал Камонин. По его словам, каждый день в лагере не выживали от 30 до 60 человек.

Ранее ФСБ рассекретила показания генерала вермахта Готфрида фон Эрдмансдорфа о расправах в СССР. По его словам, он лично утвердил около 125 приговоров, вынесенных тайной полевой полицией советским гражданам, имеющим связь с партизанами.