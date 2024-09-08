«Похоронен заживо»: что было не так со смертью Александра Македонского

Причины смерти Александра Македонского не дают покоя даже современным ученым. С развитием медицины выдвигаются все новые версии загадочной болезни полководца. Мало того, есть предположение, что Македонский был еще жив, когда его похоронили.

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Обстоятельства смерти полководца

Великий полководец Александр Македонский ушел из жизни молодым. На момент смерти ему исполнилось всего 32 года. Но не только благодаря возрасту ученым не дают покоя причины, по которым Македонский покинул этот мир. Среди основных симптомов, которые наблюдались у военачальника в последние дни, историки называют лихорадку. Если верить Питеру Грину, автору книги «Александр Македонский», высокая температура держалась у Македонского на протяжении нескольких дней.

Полководец понял, что все серьезно, только тогда, когда слег. Его наполовину парализовало, пропала речь. Македонский был лишен возможности достойно попрощаться со своими воинами. Те вереницей проходили мимо постели полководца, а он лишь мог приветствовать их взглядом. В первой половине июня 323 до н. э. Александр Македонский навсегда закрыл глаза. Тело его поместили на катафалк, где оно пролежало не одну неделю.

«Живой» труп

Дело в том, что заниматься похоронами попросту было некогда. Как утверждал римский историк Курций Руф, «мысли всех были заняты разрешением вопросов об устройстве государства». Казалось бы, жаркий климат должен был уничтожить тело усопшего, но, когда друзья Македонского, наконец, осмотрели покойного, они убедились, что его абсолютно не тронуло тление. Египтяне и халдеи, которым было доверено приготовить труп к погребению, не осмеливались дотронуться до него: им чудилось, что Александр дышит.

Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не прорицатель Аристандр из Тельмесса, который заявил, что земля, принявшая тело Александра Македонского, будет непобедимой. С этого момента за телом полководца началась охота, которая снова отложила похороны. Самым смекалистым оказался соратник Македонского Птолемей, изготовивший муляж тела, за которым гнались его соперники. Между тем настоящий труп Птолемей вывез в Египет.

Версии заболеваний

Как до, так и после похорон Александра Македонского количество версий его внезапной гибели только увеличивалось. Согласно самым популярным, Македонский скончался вследствие малярии, пневмонии, лейкемии или какого-то другого заболевания. Некоторые исследователи уверены в том, что полководец сам отравился зимовником, который использовал в качестве слабительного средства, или был отравлен своим врагом Антипатром.

А издание The Daily Mail сообщает, что новозеландские ученые из Университета Отаго провели собственное расследование и пришли к выводу, что Александр Македонский страдал синдромом Гийена-Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором наблюдаются параличи, замедление сердцебиения и дыхания. Именно поэтому тем, кто готовил тело полководца для погребения, показалось, что тот еще дышит. Об этом же говорит и тот факт, что труп не разложился за несколько недель. Скорее всего, Македонский был еще жив, когда его наконец похоронили.