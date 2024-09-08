Правила гигиены европейцев: чем они шокируют русских

В западных странах распространён стереотип — мол, русским до цивилизованного общества ещё далеко. Но, как показывает практика, развитая Европа на самом деле оказалась далеко позади «немытой» России.

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Древние славяне, по мнению западных историков, всегда были народом, льющим воду. Наши предки мылись в проточной воде, тогда как в этот же время чистоплотные европейцы плескались в тазах или кадушках. Только состоятельные жители европейских государств могли себе позволить принимать ванну, да и то нечасто.

Объясняется такое отношение к воде вовсе не степенью ее доступности (Европа — это не Африка), а «рекомендациями», перешедшими «по наследству» из древнеславянской мифологии.

«Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет», — якобы завещал нашим предкам 25 тысяч лет назад сам Перун-громовержец.

Европейцы такие наставления, по понятным причинам, не получали, а поэтому даже высокопоставленные лица не утруждали себя мытьём. Например, известно, что испанская королева Изабелла Кастильская вымылась за свою жизнь только один раз (этот знаменательный момент наступил перед её свадьбой). Французский король Людовик XIV купался тоже нечасто — наверное, всего пару раз за жизнь, да и то по рекомендации врачей. Итог такого отношения к гигиене был печальным. Эпидемии косили европейцев куда чаще, чем русских.

Соблюдение гигиенических норм с приходом советской власти стало чуть ли не делом государственной важности. Пропагандировали не только культ здорового образа жизни, но и чистоты. Советских детей воспитатели ещё в детсадах учили в обязательном порядке мыть руки как минимум перед едой и после посещения туалета.

Ничего подобного мы не встретим на Западе и такое отношение к гигиене обусловлено привычкой на всём экономить. Так, в Британии и Канаде, а также во многих других странах, для того, чтобы вымыть руки, принято набирать в раковину воду, затыкать сливное отверстие пробкой, после чего плескаться в образовавшейся грязной пене. Конечно, экономия нужна, но не в те моменты, когда речь идёт о здоровье. Тем более что сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний в США установили — мытьё рук должно занимать не менее 20 секунд, а в идеале целую минуту. При этом для достижения большего эффекта делать это следует под проточной водой!