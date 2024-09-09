Как менялись континенты Земли за 1,8 миллиарда лет

\ Впервые, используя даые горных пород поверхности Земли, ученым удалось реконструировать тектоническую эволюцию планеты за последние 1,8 миллиарда лет. Исследование ученых из Океанического университета Китая опубликовано в Geoscience Frontiers . Работа позволила создать анимацию, показывающую движение континентов на протяжении последних 40% истории планеты, сообщает Conversation .Карта тектонического прошлого Земли показывает прекрасный «танец» континентов, настоящее произведение искусства природы. Все начинается с современной карты мира. Затем Индия быстро перемещается на юг, за ней следуют части Юго-Восточной Азии, формируя древний континент Гондвана в Южном полушарии. Около 200 миллионов лет назад, когда по Земле ходили динозавры, Гондвана объединилась с Северной Америкой, Европой и Северной Азией, создав суперконтинент Пангею. Пангея и Гондвана сами по себе состоят из еще более древних плит. Затем реконструкция показывает более старый суперконтинент Родиния, который сформировался из еще более древнего суперконтинента Нуна около 1,35 миллиарда лет назад.

© Shutterstock

Уникальная реконструкция тектонических процессов Земли: ученым удалось воссоздать миллиарды лет истории по образцам горных пород.

Впервые, используя данные горных пород поверхности Земли, ученым удалось реконструировать тектоническую эволюцию планеты за последние 1,8 миллиарда лет. Исследование ученых из Океанического университета Китая опубликовано в Geoscience Frontiers. Работа позволила создать анимацию, показывающую движение континентов на протяжении последних 40% истории планеты, сообщает Conversation.

Карта тектонического прошлого Земли показывает прекрасный «танец» континентов, настоящее произведение искусства природы. Все начинается с современной карты мира. Затем Индия быстро перемещается на юг, за ней следуют части Юго-Восточной Азии, формируя древний континент Гондвана в Южном полушарии.

Около 200 миллионов лет назад, когда по Земле ходили динозавры, Гондвана объединилась с Северной Америкой, Европой и Северной Азией, создав суперконтинент Пангею. Пангея и Гондвана сами по себе состоят из еще более древних плит. Затем реконструкция показывает более старый суперконтинент Родиния, который сформировался из еще более древнего суперконтинента Нуна около 1,35 миллиарда лет назад.

<img class="" src="https://img01.rl0.ru/ef36a5527b2188ed805d2b9033b36da7/765x-i/https/store.rambler.ru/news/img/619c75d110b1f5647cd0c7164a777214"/>

Земля — уникальная планета благодаря тектонике плит. Ее поверхность разделена на фрагменты (плиты), которые взаимодействуют друг с другом, создавая горы или океаны. Кроме провоцирования землетрясений и извержений вулканов, тектоника поднимает породы из глубин Земли. Этот процесс приносит на поверхность необходимые для жизни элементы, например, фосфор и молибден.

Тектоника плит также влияет на связывание углекислого газа из атмосферы, являясь основным регулирующим фактором климата на Земле. Картирание тектонической истории планеты поможет создать цифровую модель Земли, что позволит тестировать гипотезы о климате и эволюции кислорода в атмосфере. Реконструкция тектонических движений поможет выяснить, как тектоника плит связана с химией атмосферы, образованием рудных месторождений, таких как медь и кобальт, и где можно найти старые металлоносные породы.

Моделирование прошлого Земли также помогает понять, как питательные вещества становились доступными для жизни. Первые сложные клетки с ядрами появились около 1,65 миллиарда лет назад, когда формировался суперконтинент Нуна. Дальнейшие исследования могут подтвердить, что горы Нуна обеспечили элементы для эволюции сложных клеток.