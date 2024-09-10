В чем секрет уникальной связи близнецов

Связь между близнецами всегда привлекала внимание своей загадочностью. Их отношения нередко полны удивительных совпадений, которые порой кажутся фантастическими и даже мистическими. MIR24.TV поговорил с психологами о том, в чем же секрет уникальной связи близнецов.

© Shutterstock/FOTODOM

Первый факт: сверхчувствительность близнецов

Близнецы зачастую разделяют на двоих не только внешние черты, но и что-то более глубокое – они словно зеркала друг друга, которые отражают схожие мысли и чувства. При этом они даже иногда действуют одинаково. Семейный и детский психолог Кристина Егорова говорит, что близнецы с раннего детства учатся познавать мир вместе. Это создает между ними особую связь, которая выходит за пределы обычного братского или сестринского союза.

Существуют истории, когда близнецы, находясь в разных местах, одновременно испытывают одинаковые чувства или переживают похожие события. Например, один вдруг ощущает тревогу или боль в тот момент, когда с другим случается что-то неприятное. Таких историй много, все они вызывают восхищение, даже если наука пока не может их полностью объяснить.

«В исследованиях, проведенных десятилетия назад, специалисты заметили, что однояйцевые близнецы, даже если они росли в разных семьях и не знали друг о друге, часто выбирали схожие профессии, хобби и имели одинаковые привычки. Это доказывает, что генетическая связь играет огромную роль в их жизнях», – поясняет эксперт.

Второй факт: могут ли близнецы жить друг без друга?

Многие близнецы с детства не представляют свою жизнь без другого. Им кажется, что без этой связи они теряют важную часть себя. Однако с возрастом они учатся строить свои жизни и отдельные карьеры, находить друзей и партнеров.

Разлука для них может быть трудной, как уточняет Кристина Егорова. Однако большинство близнецов находят способы поддерживать свою особую связь, даже если находятся на большом расстоянии друг от друга. Например, взрослые близнецы, живущие в разных городах или даже странах, часто говорили о том, что, несмотря на физическую разлуку, они всегда чувствуют друг друга, словно невидимая нить связывает их, куда бы они ни пошли.

© Shutterstock/FOTODOM

Третий факт: близнецы изобретают свой язык

Близнецы изобретают свой собственный язык, на котором общаются между собой и который сами родители не в состоянии понять. Для этой системы общения есть даже научный термин – «криптофазия». На таком особенно языке общаются четыре из десяти пар близнецов.

Детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова подтверждает: часто близнецы понимают друг друга без слов, словно между ними есть особые каналы связи. У них формируется собственный упрощенный язык.

«В этом случае им не нужно учиться говорить так, чтобы их понимали другие люди, ведь они-то друг друга прекрасно понимают! Порой этот автономный язык становится достаточным, а вот речевое развитие – задерживается. В таком случае без помощи логопеда не обойтись», – добавляет психолог.

Четвертый факт: непохожие близнецы

Однояйцевые близнецы развиваются из одной клетки, а потому имеют почти стопроцентное внешнее сходство. А вот разнояйцевые близнецы развиваются из разных клеток, поэтому могут иметь заметные внешние отличия, например, быть разного пола. Доцент кафедры физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат биологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии взрослых Московского института психоанализа Светлана Розенталь поясняет: частота рождения близнецов в среднем составляет около 2,5-3% от новорожденных детей, около двух третей из них – дизиготные и около одной трети – монозиготные двойни.

«Дизиготные близнецы – это дети, рожденные одновременно, но фенотипически (внешне) и генотипически (по набору генов) отличаются друг от друга как обычные братья и сестры, рожденные от одних родителей. Монозиготные близнецы практически не имеют отличий внешне и набор генов совершенно идентичен, поскольку начало их развитию дает одна оплодотворенная яйцеклетка», – подчеркивает эксперт.

Вынашивание многоплодной беременности и роды имеют больше рисков для матери и детей по сравнению с одноплодной беременностью. При этом более низкий вес и риски травматизации выше у ребенка, рожденного вторым по порядку. Это накладывает отпечаток на дальнейшее психофизиологическое развитие детей в близнецовых парах. В частности, сказывается на функциональной асимметрии мозга детей, которая определяет ведущую роль правой или левой стороны парных частей тела (рук, ног) и парных органов чувств (глаза, уши).

«В ряде исследований указывается, что в большинстве близнецовых пар имеет место совпадение ведущей руки и ноги при определении профиля латеральной асимметрии. Но по разным оценкам, у 10 до 25% близнецовых пар, как монозиготных, так и дизиготных, имеются отличия по этому показателю. В этих парах один близнец может быть праворуким, а второй близнец леворуким», – добавляет Светлана Розенталь.

© Shutterstock/FOTODOM

Пятый факт: мировые загадки близнецов

Британские медики выяснили, что идентичных малышей больше всего появляется на свет в Нигерии, а меньше всего в Китае. При этом мировой столицей близнецов называют бразильский муниципалитет Кандиду-Годой. У горных племен Мьянмы существует легенда, что близнецы – это один человек и его случайно созданная копия.

А в Ноттингемском университете в Великобритании провели исследование, согласно которому выяснили: среди близнецов встречается больше левшей, чем среди людей, не имеющих «копии». По подсчетам: это 17 % против 10 %. В Нидерландах пришли к выводу, что близнецы чаще рождаются у женщин старше 30 лет.