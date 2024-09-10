«Тетя Валя - шпион»: в чем обвиняли ведущую «Спокойной ночи, малыши»

Уже почти 60 лет не сходит с экранов популярная детская передача «Спокойной ночи, малыши!». Вместе с Филей, Степашкой, Хрюшей и Каркушей выросло несколько поколений советских и российских граждан. Неудивительно, что за это время успело смениться огромное количество «взрослых» ведущих. Но одной из самых любимых на сегодняшний день остаётся тётя Валя — по паспорту Валентина Леонтьева. Несмотря на всесоюзную известность, в конце 80-х годов женщину стали подозревать в том, что она работает сразу на американскую и британскую разведки.

Всё началось с того, тётя Валя приехала в один из провинциальных городов для записи очередного эфира. Неожиданно в горкоме партии у Леонтьевой поинтересовались, действительно ли она является «английской разведчицей». После этого тёте Вале пришлось отвечать на шквал аналогичных по содержанию звонков.

Досталось и редакторам изданий «Труд», «Литературная газета» и «Советская культура». Читатели вдруг решили, что СМИ должны проверить достоверность слухов. В редакции поступали тысячи обращений, авторы которых просили подтвердить или же опровергнуть «гуляющую» по Советскому Союзу информацию.

На самом же деле, сами журналисты и породили слухи о том, что тётя Валя завербована американскими спецслужбами. Муж телеведущей Юрий Виноградов был сотрудником советской дипмиссии в Нью-Йорке, а поэтому Леонтьева периодически бывала у него в гостях. Собственно, скандал разгорелся после очередного визита в США.

Совпала же поездка с закрытием программы «От всей души», ведущей которой тётя Валя также была. При этом телевизионные начальники удивлённым зрителям прекращение выхода в эфир «От всей души» так и не объяснили. Позже выяснилось, что кто-то из руководителей решил, что передача просто изжила себя.

Журналисты же провели параллели между отъездом Леонтьевой на другой континент, закрытием программы и отсутствием официальных комментариев по этому поводу. Так они пришли к выводу — тётя Валя завербована американской разведкой.

Советским гражданам тоже показались такие совпадения неслучайными, вот они и стали мучить телеведущую не совсем деликатными расспросами.