Как распознать лжеца: секретный метод ЦРУ

Безошибочно определять, врёт человек или же говорит правду, люди хотели с древности. На протяжении многих лет лжецов выводили на чистую воду с помощью пыток, потом появился полиграф. Но перечисленные методы невозможно применять таким образом, чтобы сам подозреваемый оставался не в курсе проверки. По этой причине сотрудники спецслужб потратили много сил и времени на разработку тайных способов распознавания лжи.

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В первую очередь рекомендуется обращать пристальное внимание на то, как отвечают на поставленные вопросы подозреваемые в совершении того или иного преступлении. Опытным путём было доказано, что уличить человека во лжи помогут правильно сформулированные вопросы. При этом важные вопросы нужно задавать вперемешку с общими, нейтральными.

Чаще всего лица, которые действительно обманывают, на конкретные вопросы отвечают уклончиво, стараются говорить много и совсем не по делу, то и дело вставляя в свою пламенную речь пословицы и поговорки, фразеологизмы и прочие присказки.

Ещё один способ, к которому прибегают лжецы, не желающие быть раскрытыми, — перевод разговора на другую, менее опасную для них, тему.

Ложь, как правило, всегда сопровождается чувством страха разоблачения. Поэтому у тех, кто нечист на руку, учащается дыхание, пульс, повышается потоотделение. Собственно, на таких «выдающих факторах» и основывается работа детектора лжи. Понятно, что для определения многих из таких проявлений, никакого прибора не нужно. Неожиданно вспотевшего человека, который начинает нести всякую чушь, выявить нетрудно.

Филипп Хьюстон, Майкл Флойд, Сьюзан Карнисеро и Дон Теннант в своей книге «Я знаю, когда ты лжешь! Методы ЦРУ для выявления лжи» описали ещё один нетривиальный вариант определения вруна. Перед подозреваемым следует поставить такой вопрос: «Какого наказания, по вашему мнению, заслуживает человек, совершивший преступление, в котором вас подозревают?».

По статистике, человек, не причастный к злодеянию, начинает требовать самого сурового наказания. Тот, кто действительно совершил правонарушение, напротив, выберет максимально гуманную кару. Объясняется это срабатыванием инстинкта самосохранения. Самый искусный лжец прекрасно понимает — доказать его виновность в принципе возможно, а поэтому на подсознательном уровне готовит пути отступления.