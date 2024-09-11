«У нас отмена», или Как работает касса супермаркета

Ситуация, когда кассир в супермаркете зовет администратора или охранника, чтобы тот помог сделать отмену, наверняка знакома каждому. Обычно для этого используется ключ, который ответственное лицо поворачивает в специальном замке, чтобы разблокировать заветную функцию. Как работает эта система и почему для отмены действия кассир зовет на помощь?

Как выглядит касса самого обычного маркета знают все. Скучая в очереди, мы, сами того не желая, познаем окружающий мир и получаем множество полезной и не очень информации. Напомним, на всякий случай, какие вещи и устройства находятся перед кассиром.

Перед кассиром расположены клавиатура, монитор, два сканера (стационарный и ручной), детектор для проверки купюр, лента, лоток для покупок, пакеты, а также листы со списками различных артиклей на булочки, фрукты и овощи.

В данный момент нас интересует один из самых важных рабочих инструментов кассира — клавиатура. От обычных компьютерных она отличается существенно, так как имеет клавиши цифровые и запрограммированные на различные операции.

В правом верхнем углу клавиатуры кассира традиционно расположен разъем для ключа, при помощи которого кассир получает доступ к тем или иным рабочим операциям.

Как мы видим, ключ может находиться в шести различных положениях и самыми важными из них можно считать три: LOCK, OP и X. Извлечь ключ из кассы можно только в первых двух положениях, что отлично видно по вырезам.

Позиция LOCK — закрыто. Когда ключ находится в этом положении, его можно извлечь из замка. Кассу закрывают, когда работа с ней прекращается и делается это для того, чтобы ограничить возможность несанкционированного доступа. Когда ключ в этом положении, клавиатура не работает и нажатие клавиш ни к чему не приводит.

OP — это рабочее положение ключа, при котором можно пробивать товары, менять кассира и выполнять другие базовые действия с оборудованием. Ключ в этой позиции также без труда извлекается.

А вот третье положение, обозначенное как X, можно назвать «администраторским». Когда ключ находится в этой позиции, возможны действия, недоступные простым смертным. К ним относятся открывание денежного ящика, снятие отчетов и тот самый возврат товара.

Повернув ключ в положение X, можно обокрасть магазин — пробить товар, взять за него деньги, а затем удалить из чека позиции на свое усмотрение, чтобы положить деньги за них в свой карман. Если во время ревизии обнаружится недостача, то ее всегда можно списать на воришек, которые орудуют в любом крупном магазине самообслуживания.

Из рабочего положения OP при первоначальной настройке кассы убирают возможность аннулировать чеки или удалять из них товары. Поэтому когда нужно что-то отменить или исправить, кассиру нужен ключ для переключения в режим X. Он находится у администратора торгового зала, старшего кассира или охранника, в компетенцию которых входит переключение из OP в Х. Зычный клич, «Галя (Таня, Андрюха и т. д.), отмена!» стал классикой и даже темой для интернет-мемов.

Самым худшим вариантом для кассира и покупателей можно считать тот редкий случай, когда ключ находится у директора, человека очень занятого. Тогда ожидание заветного ключа может и затянуться. Но у кого бы ни находился этот важный предмет, что-то изменить в чеке можно только с ведома ответственного лица и возможности для злоупотребления служебным положением со стороны кассира если и не полностью исключены, то серьезно ограничены.