Зачем селекционеры вывели кур-сфинксов

Кто из нас не мечтал о курице с четырьмя ногами, которая даст вдвое больше окорочков. К сожалению, или к счастью, такой мутант пока не появился, но ученые регулярно представляют не менее интересные разработки. Например, в Израиле ученые-селекционеры вывели курицу без перьев, которая выглядит кошмарно, но избавляет от нудной и трудоемкой процедуры ощипывания.

Чтобы достичь успеха в своей селекционной работе, ученые мужи потратили целых 30 лет. Конечно же, основная цель — получить птицу, которую не нужно лишать перьевого покрова. На птицефермах эту работу выполняют машины, но это все равно требует затрат на приобретение техники, ее обслуживание и обеспечение энергией.

Но ощипывание — это не единственный повод взяться за выведение лысых птиц. Израиль — страна с очень жарким климатом, который домашняя птица переносит неважно. Чтобы куры чувствовали себя комфортно, хорошо питались и набирали вес, им создают микроклимат при помощи специального оборудования. Если этого не делать, то птицы теряют аппетит, становятся вялыми и погибают.

Лишенные перьев куры-нудисты не боятся ближневосточной жары и отлично себя чувствуют даже в самые жаркие летние дни. Ну, а их владельцы снова экономят, теперь уже на системах кондиционирования и вентиляции.

О новой породе птиц известно, что они неплохо несутся — примерно раз в три дня. Но в наседки они, увы, совсем не годятся — отсутствие перьев делает этот процесс бессмысленным. Удивительно, но оголение позитивно повлияло на иммунитет кур — они неожиданно получили крепкое здоровье.

Создание бесперых цыплят приписывают израильскому генетику-птицеводу Авигдору Каханеру. Многие предполагают, что он прибегал к каким-то противоестественным и неэтичным генетическим модификациям, однако же Каханер неоднократно заявлял, что он добивался результатов только путем выборочного скрещивания.

В Израиле птицы новой перспективной породы есть только на нескольких небольших экспериментальных фермах, где их скорее изучают, чем держат в качестве домашней птицы. Основная проблема, которая мешает этим курам стать популярными, — это то, что они пугают людей, которые занимаются разведением птиц.