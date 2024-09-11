«Абреки Лермонтова»: зачем русские солдаты притворялись разбойниками-горцами

Абреками народы Кавказа называли изгоев, вынужденных влачить одинокое существование в горах. Изначально ими становились преступники, которых вынуждали покидать родные аулы за какие-либо тяжкие нарушения закона. Как правило, за убийства.

Абреки времён Кавказских войн

Позднее этот образ трансформировался: в абреки стали уходить добровольно. В большинстве случаев на этот отчаянный шаг горцев толкали соображения уязвленной гордости и чести.

Такие люди абсолютно осознанно выводили себя за рамки общественных правил и норм. Они переставали быть частью своего народа и частью цивилизованного общества вообще. Они промышляли разбоем и грабежами, а некоторая их часть в разгар Кавказских войн повернула свое оружие против русских войск.

Отчаянный и храбрые, абреки сумели очень хорошо показать себя в партизанской и диверсионной деятельности. Настолько хорошо, что русские решили перенять их манеру ведения боя и создали экспериментальный кавалерийский отряд, воевавший по неписаным правилам абреков. Некоторое время во главе этого воинского подразделения стоял Михаил Юрьевич Лермонтов.

"Всякий сброд"

1840 год был, возможно, наиболее плодотворным в короткой жизни поэта: у него вышел единственный прижизненный сборник стихов и роман "Герой нашего времени". Стилистически писатель все дальше отходил от романтизма и укоренялся в реалистической манере письма. Но год был выдающимся не только из-за успехов на литературном поприще. Ведь в это же время военная карьера поручика Лермонтова пришла к неожиданному итогу: у него появилась возможность возглавить отряд кавалеристов, созданный по модели горских партизанских банд.

В Лермонтовском отряде царил дух интернационализма: брали людей всех рас и классов. Для этого надо было просто быть смелым, умным и выполнить какое-нибудь сложное задание перед вступлением в отряд.

Кавалеристы так рьяно старались вжиться в образ горных бандитов, что даже начали им подражать чисто внешне.

Русские солдаты на кавказский манер брили головы и отпускали длинные бороды. Сам поручик Лермонтов джигитовал на горячем коне в типично горской красной рубахе. Любопытно, что поэт в личной переписке называл своих подчинённых не самым лестные образом — "всякий сброд".

Сражение при Валерике

Изначально руководство отрядом "абреков" было отведено не Лермонтову, а другому офицеру, но он выбыл из строя по медицинским причинам. Тогда это право перешло к Михаилу Юрьевичу и он, недолго думая, согласился. Скорее всего им двигали вполне прозаические мотивы: он хотел скорее выслужиться, чтобы как можно раньше выйти в отставку и отдать всего себя литературе.

Лермонтов возглавил отряд 10 октября 1840 года и повел своих людей в Чечню.

Во время долгих переходов по горным ущельям, Лермонтов не пользовался никакими привилегиями, продиктованными его дворянским происхождением. Он вместе со всеми ел похлебку из солдатского котелка, спал на сырой земле.

В Чечне отряд занимался разведывательной и диверсионной деятельностью.

Боевому подразделению удалось исключительно хорошо проявить себя во время крупного сражения той войны — битвы при Валерике. У лермонтовских кавалеристов получилось перебить большую часть выполнявшего манёвр конного чеченского отряда, не дав ему скрыться в лесу.

Но надежды поэта на возможное поощрение его геройства со стороны начальства не оправдались. Хоть его заслуги и были несомненны, царская администрация решила их проигнорировать.

Разочаровавшись, ближе к зиме Лермонтов снимает с себя полномочия по руководству "диким" отрядом. Он не очень долго был вожаком этой псевдокавказской шайки, всего лишь два месяца, но это был яркий период в жизни поэта.