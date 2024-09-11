Почему без Луны жизнь на Земле была бы совсем иной

Согласно ведущей на сегодняшний день гипотезе, миллиарды лет назад нечто размером с Марс врезалось в Землю, выбросив в космос массу материала, которая в конечном итоге образовала Луну. Эта версия дает четкое объяснение любопытным общим свойствам Земли и Луны, например, идентичным минералам. Однако согласно новому анализу, проведенному планетологом Паоло Сосси из Швейцарской высшей политехнической школы Цюриха, нет абсолютно никаких однозначных доказательств того, что такое гигантское столкновение когда-либо имело место.

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«Породы из мантии Земли и Луны неотличимы по всем соотношениям изотопов, которые отслеживают происхождение материала в Солнечной системе. Изотопы этих элементов сильно различаются в разных планетах. Если бы были какие-либо следы удара, мы бы ожидали увидеть небольшие различия в их соотношениях изотопов. Однако никаких подобных различий между Землей и Луной обнаружено не было, поэтому мы утверждаем, что в случае удара или два тела должны были быть идеально перемешаны или Луна должна была образоваться иным образом», — сказал Сосси.

Критический обзор всех соответствующих геофизических и геохимических данных, существующих на сегодняшний день, вышел в препринте и принят к публикации в Treatise on Geochemistry, пишет ScienceAlert. Но если не было столкновения, как появилась Луна? Сосси утверждает, что Земля и ее большой спутник просто образовались из одного и того же материала протопланетного диска.

Пара Земля-Луна уникальна в Солнечной системе. Это единственная система из двух больших сферических тел с дифференцированными ядрами. Луна лишь немного меньше Меркурия и, если бы существовала сама по себе, ее можно было бы считать планетой. Луна также, как считается, сыграла важную роль в развитии жизни. Она помогает стабилизировать вращение Земли и создает приливы, которые помогают океанам циркулировать. Она, возможно, помогает ядру Земли не остывать и поддерживать магнитное поле. Без вращающейся вокруг нее массы Земля была бы совсем другим местом.

Проблема, которую обнаружил Сосси и его коллеги после изучения имеющихся доказательств «ударной гипотезы», заключается в том, что Земля и Луна слишком похожи. В элементах на Земле и Луне идентичные соотношения изотопов — различных форм одного и того же атома с разным числом нейтронов в ядрах. Это показано для кислорода, хрома, титана, железа, кальция, молибдена и т. д.

Модели гигантских ударов почти всегда предсказывают небольшие различия в соотношениях изотопов между Землей и Луной, а этих различий просто не существует, согласно имеющимся данным. Недавнее исследование показало, что Земля и Луна также примерно одного возраста, около 4,5 миллиардов лет назад. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что два тела образовались из одного и того же облака материала.

Это не значит, что столкновение не могло иметь места. Одна из моделей предполагает, что столкновение уничтожило все, что было похоже на маленькую Землю, в результате чего образовался комок материала, который разъединился в два тела: Землю и Луну.