Как над пирамидами Гизы обнаружили плазменный пузырь

Верхняя атмосфера полна необычных явлений, и одно из важных, влияющих на связь и навигацию, — экваториальные плазменные пузыри (ЭПП). Это явление уменьшения электрической плотности в верхнем слое атмосферы, ионосфере, другими словами, это горячие карманы перегретого газа, которые образуются в низких широтах, обычно после захода солнца. Пузыри могут задерживать радиоволны и ухудшать работу GPS, однако причины и последствия их возникновения недостаточно изучены.

© Китайская академия наук

ЭПП меняются от сезона к сезону, почти как погода, но в отличие от погоды, на них также влияет солнечная активность. Возможность прогнозировать их местоположение, размер и время, может иметь решающее значение для сокращения сбоев спутников.

Обнаружение такого огромного пузыря над Египтом само по себе не является большой новостью. Десятки ЭПП формируются каждый год над этим регионом. Интересно то, откуда был замечен пузырь, пишет iflScience. Наблюдения обычно проводятся из космоса. Их также можно делать с земли, наблюдая за ближайшей областью ионосферы, но увидеть ниже горизонта трудно. Однако исследователи из Китайской академии наук сообщают об обнаружении ЭПП над Египтом в 8000 километров.

Китай построил ионосферный радар дальнего действия на малых широтах на острове Хайнань. Это радарная система, которая может следить за неровностями, создаваемыми плазменными пузырями. Как радиопередачи можно отправлять по всему миру, заставляя их отражаться от плазмы ионосферы, также можно поступать и с сигналом радара. Уникальность нового радара заключается в умении принимать сигнал обратно и интерпретировать их. Исследователи предполагают, что создание сети таких радаров может стать для мониторинга ЭПП революционным. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.