«Чтоб ты удавился!»: ученые расшифровали берестяную грамоту из Новгорода

Недавние раскопки в Великом Новгороде и Старой Руссе принесли новые интересные находки, проливающие свет на быт и культуру древних славян. Речь о берестяных грамотах, часть из которых ученым уже удалось восстановить и расшифровать.

Угрозы и просьбы древних новгородцев

Среди новых находок особое внимание привлекает грамота, в которой автор, некий Прокоша, обращается к Нечаю с весьма необычной просьбой: «удовися». То есть фактически призывает того «удавиться» или повеситься, что можно расценивать как угрозу или проклятие. Однако, как отмечают ученые, возможно, это была всего лишь грубая шутка или эмоциональная реакция на какую-то ситуацию.

Другие грамоты повествуют о повседневной жизни новгородцев: торговых сделках, долгах, семейных отношениях, судебных разбирательствах. Так, в одной из грамот упоминается древний обычай испытания водой, когда обвиняемого связывали и бросали в воду. Если он тонул, считалось, что он виновен.

Очевидцы прошлого

Берестяные грамоты — это своего рода «капсулы времени», которые позволяют нам заглянуть в прошлое и узнать о жизни наших предков. Великий Новгород считается одним из самых богатых источников берестяных грамот в мире. Это связано с уникальными природными условиями, которые благоприятствовали сохранению этих хрупких артефактов на протяжении столетий. Кроме того, активные археологические исследования, проводимые в Новгороде уже несколько десятилетий, также способствуют постоянному пополнению коллекции берестяных грамот.