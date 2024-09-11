В Мексике нашли «казино» майя

Мексиканские археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) в ходе раскопок в штате Кинтана-Роо обнаружили фрагменты игровой площадки, предназначенной для древней азартной игры патолли. По всей видимости, здесь находилось древнее «казино», где индейцы Центральной Америки весело проводили время. Ставки и фишки Патолли — это одна из самых древних известных игр в Америке. В нее играли как простые люди, так и знать, представители майя, ацтеков и других индейских племен. Правила игры были довольно сложными: игроки делали ставки и перемещали свои фишки по специальному полю, которое часто размечалось прямо на земле или на полу. Интересно, что для игры использовались не обычные кости, а бобы.

Сакральное значение

Патолли была не просто игрой, она имела глубокое культурное значение. Ученые считают, что она была связана с религиозными обрядами и могла использоваться для предсказания будущего. Поэтому находка игровых столов — это ценный источник информации о мировоззрении древних майя и ацтеков.

Масштабная работа

Найденные девять фрагментов имеют общий размер 11,3 х 2,8 метров. Они изготовлены из камня и, хоть и плохо сохранились, несут на себе ажурные геометрические узоры. К настоящему времени археологам уже удалось восстановить некоторые фрагменты. Исследователи отмечают, что их стиль оформления сильно различается, что говорит о том, что площадка использовалась в течение длительного времени, а правила игры, по всей видимости, несколько раз менялись.