Какой была первая в России железная дорога на конно-бычьей тяге

В Волгоградской области комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона установил зоны охраны весьма необычного памятника истории – первой конно-бычьей железной дороги России. Она пролегала почти 200 лет назад между Дубовкой и Качалино — населенными пунктами, которые и по сей день есть на карте этих мест. А конно-бычья железная дорога, как узнал корреспондент ГлагоL в Волгограде Иван Илюхин, просуществовала около 10 лет и была второй железной дорогой в Российской империи после знаменитой Царскосельской.

© wikipedia.org // Ров, оставшийся от Дубовско-Качалинской железной дороги

«А на юге страны она вообще была первой. Железную дорогу на конно-бычьей тяге ввели в эксплуатацию в 1846 году в самом узком месте между Волгой и Доном. Можно сказать даже, что она — предшественник Волго-Донского судоходного канала. Но непосредственно до Волги в Дубовке и до самого Дона в Качалино она не доходила, так что вопросов к проекту, во всяком случае у историков, много. Может быть поэтому она просуществовала не так долго, как могла бы», – Дмитрий Шарапов, доцент кафедры туризма Волгоградского сельскохозяйственного университета.

Ученый-географ, знаток этих мест, действительный член русского географического общества Сергей Моников в свою очередь напомнил, что на территории современной Волгоградской области в самом деле происходит максимальное сближение бассейнов Каспийского и Чёрного морей. И волоком перетаскивали свои суда через Волго-Донской водораздел с незапамятных времён. В районе Дубовки, например, не раз находили греческие и римские монеты.

«Вообще-то и первая железная дорога общего пользования Санкт-Петербург – Царское село – Павловск свою обкатку проходила именно на конной тяге. И случилось это 27 сентября (9 октября) 1836 года», – Сергей Моников, ученый-географ, действительный член русского географического общества.

А на юге страны идея соединить «чугункой» ту самую известную переволоку, что называется, витала в воздухе. Вот осенью 1836 года артиллерии поручик Николай Лундышев и представил проект об учреждении акционерного общества «…для перевозки сухим путём тяжестей с помощью паровозов от посада Дубовки до пристани Качалинской… и вообще по всей России».

За счёт частного финансирования и выпуска акций дорога была создана, а весной 1846 года она была открыта. Длина ее составила без малого 70 километров.

Но уже с начала эксплуатации конно-бычьей железной дороги стали понятны и весьма серьёзные ее недостатки. У Волги она начиналась не с самого берега, да еще и с высокого холмистого обрыва. 4 километра она не доходила и до берега Дона. К тому же место пристаней под загрузку на Дону изобиловало сильными мелями.

И, тем не менее, весь период навигации на Волге и Дону с весны до поздней осени лошади и быки катали вагоны с самым разным грузом. За год волго-донская «чугунка» перевозила до 150 тысяч пудов грузов.

Но и просчеты в проектировании и строительстве, и нежелание местных купцов и «фурщиков», перевозивших грузы традиционным способом, вкладываться в реконструкцию под паровозную тягу закончилось угасанием Дубовки и толчком к развитию Царицына. Именно в нем, нынешнем Волгограде, была открыта в 1862 году Волго-Донская железная дорога до Калача-на-Дону. По сути она почти повторяла маршрут конно-бычьей дороги, и последняя потеряла актуальность.

С годами ее контуры стали едва угадываться. Как рассказывают знатоки, осталась только насыпь. Но желание сохранить ее не только как культурное наследие, но и как объект туристического интереса у историков все еще есть.

Теперь в границах зон охраны памятника истории разрешено проведение мероприятий по благоустройству территории, а также организация туристских указателей и другой соответствующей инфраструктуры. Но пока это только документ, хотя у краеведов и есть предложения воссоздать для туристов хотя бы небольшой фрагмент той самой дороги, или ее макет.

В 2021 году 175-летие самой необычной железнодорожной магистрали в истории страны отмечали, кстати, экспедицией. Ее участники на автомобилях проехали маршрутом конно-бычьей «чугунки». Были найдены даже несколько артефактов того времени — подкладка под рельсы, железнодорожные костыли. И даже большой кусок из стены разъездной станции. На ней тягловых животных меняли.