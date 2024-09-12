«Заевшая пластинка»: как избавиться от застрявшей в голове навязчивой мелодии

Каждый из нас не раз мучился от навязчивой песни, застрявшей в голове, которая повторяется бесконечное количество раз, как на испорченной пластинке. Оказывается, избавиться от навязчивой мелодии очень просто. Австралийский ученый нашел отличный способ, для которого нужна только жевательная резинка. Узнайте о нем подробнее из нашего материала.

Доктор Карл Крушельницкий, который живет в Австралии, говорит, что навязчивые мелодии заседают в головах у 92% взрослого населения. Иногда песня не «выключается» в течение нескольких дней, что приводит к чрезвычайному раздражению.

Ученый утверждает, что самый простой и эффективный способ выбросить мелодию из головы — это жевательная резинка. Она помогает отвлечься и забыть навязчивые звуки. Так происходит из-за того, что за жевание отвечают те же области мозга, что и за воспроизведение музыки в сознании.

Доктор Карл заинтересовался проблемой, после того как во время прямого эфира на радио слушательница задала ему вопрос. Женщина жаловалась, что песня Леди Гаги «Bad Romance» не выходит у нее из головы. Получив совет от врача пожевать жвачку, она перезвонила в эфир через 10 минут и рассказала, что это действительно помогло.

Эксперт объяснил, что наш мозг запрограммирован наслаждаться музыкой, что и приводит к возникновению эффекта «заевшей пластинки». Кроме жевательной резинки можно попробовать прослушать надоедливую песню еще раз или, наоборот, перестать слушать ее вообще. Также переключиться помогут чтение про себя, прослушивание другой мелодии и игра на музыкальных инструментах.

Доктор Карл говорит, что у навязчивых мелодий есть несколько характеристик. Обычно это песни из родной культуры человека, причем, они, как правило, имеют более быстрый темп и состоят из большого количества повторов.

Наш мозг способен на многое, но, в то же время, он расставляет ловушки, которые мешают нам думать. Из-за этого мы ленимся и работаем менее продуктивно.