«Луна-2»: как СССР впервые посадил космический аппарат на спутник Земли

65 лет назад в Советском Союзе была запущена автоматическая межпланетная станция "Луна-2". Впервые космический аппарат достиг поверхности другого небесного тела. На Луну доставили вымпелы с изображением государственного герба СССР.

12 сентября 1959 года "Луна-2" отправилась к спутнику Земли с Байконура. В советской печати того времени эта станция называлась "вторая советская космическая ракета". Это была траектория сближения без использования старта с орбиты.

Через два дня аппарат впервые в мире достиг поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик...

© РИА Новости // Главный конструктор Сергей Королев

Вообще, первые советские "лунники", созданные под руководством главного конструктора Сергея Королева в ОКБ-1, вывели Советский Союз в лидеры освоения ближнего космоса: станция "Луна-1" (Е-1, январь 1959 г.) стала первым искусственным спутником Солнца, "Луна-2" (Е-1А, сентябрь 1959 г.) первой достигла поверхности иного небесного тела, а "Луна-3" (Е-2А, октябрь 1959 г.) впервые позволила получить изображения обратной стороны Селены...

Сергей Павлович шел по пути последовательного и быстрого усложнения космических проектов. И уже в конце 1959 года он предложил проект выполнения мягкой посадки на Луну.

Запуск "Луны-2" считается вторым успешным в рамках советской космической программы "Луна", что, как подчеркивают аналитики, до сих пор имеет огромное значение для науки и космической истории.

У аппарата не было собственной двигательной установки. Из научного оборудования - сцинтилляционные счетчики, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Одним из основных научных достижений миссии "Луны-2" было прямое измерение солнечного ветра. Впервые была превышена вторая космическая скорость.

Специалисты рассказывают: станция врезалась в Луну со скоростью 3,3 км/сек, предположительно образовав кратер диаметром от 15 до 130 метров. Попадание в спутник Земли косвенно подтвердило прекращение радиосвязи со станцией, а также наблюдения с советских и иностранных обсерваторий, сфотографировавших пылевое облако над местом падения.

© ТАСС // Карта Луны в месте приземления советской автоматической межпланетной станции "Луна-2" 14 сентября 1959 года

Как выглядели вымпелы? Они имели форму шара и были сделаны из нержавеющей стали. Вымпел диаметром 150 мм был установлен на третьей ступени ракеты. Второй, диаметром 90 мм, на самой станции. Еще один вымпел был выполнен из тонкой металлической ленты.

Внутри каждого шара находился заряд взрывчатки. Она взорвалась при ударе о лунную поверхность: вымпелы разлетелись в стороны.

© РИА Новости // Панорама лунной поверхности, сделанная советским лунным самоходным аппаратом "Луноход- 2"

Информация, полученная с "Луны-2", показала, что спутник Земли практически не имеет собственного магнитного поля и радиационного пояса. Кроме того, аппаратура на станции провела прямые измерения солнечного ветра (впервые его параметры измерила советская "Луна-1").

Точную копию советского вымпела, доставленного "Луной-2" на поверхность спутника, Никита Хрущев подарил президенту США Дуайту Эйзенхауэру, когда находился с первым официальным визитом в США. В настоящее время, как сообщается, он хранится в Канзасском центре космосферы и космоса.

© РИА Новости // Последняя ступень первой космической ракеты, запущенной в сторону Луны 2 января 1959 года

А первая в истории мягкая посадка на Луну была осуществлена позже - 3 февраля 1966 года. И этому с января 1963 года по декабрь 1965 года предшествовали 11 запусков лунных станций.