Знает ли ваш кот, как вас зовут?

Ученые давно уже определили, что собаки знают имена своих хозяев. Что же касается котов, то они долгое время оставались загадкой. Эти животные похожи на инопланетян — их поведение не всегда объяснимо с точки зрения человеческой логики. Они очень умны, но при этом тщательно это скрывают. Знает ли ваш «сладкий пирожочек» ваше имя, или вы для него просто «человек», назначение которого — кормить и убирать лоток?

Понимают ли коты человеческую речь? Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Но ученые точно знают, что эти животные очень хорошо запоминают звуки. Кроме этого, звуки вызывают у котов четкие ассоциации. Визуальная информация для котов не столь важна, как звуковая. Коты плохо различают лица и им даже нет разницы, есть у хозяина борода или нет.

Но коты хорошо помнят тембр голоса, интонацию и звуки, которые чаще всего слышат от человека. Набор звуков связывается с каким-то действием, например, кормлением. Поэтому большинство котов хорошо знают свое имя и с охотой на него отзываются. Этот же механизм помогает котам понимать слова «кушать», «играть» и ласковые прозвища. Кроме этого, животные усваивают и негативный опыт — когда кота ругают, он это отлично осознает. Поймет он и когда его зовут купаться, поэтому часто кота для приема ванны приходится долго искать.

Когда вас в семье зовут по имени и вы приходите, кот это замечает. Поэтому звук вашего имени связан у питомца именно с вами. Можно сказать, что кот знает как вас зовут, но не потому, что вас представили, а благодаря привычке. Если дома вас называют «зайчик» или «котик», то именно эти слова для кота становятся вашем именем.

Что в имени тебе моем?

Реагируют коты на имена совсем не так, как собаки. Если воспитанный пес бежит сломя голову, едва назовут его кличку, то это нормально. Для кошек же естественна противоположная реакция. Если вы позвали пушистого дружка и он не отреагировал на имя, то у него все в порядке. Коты, уверенные в себе, сытые и не испуганные ведут себя именно так.

А вот бездомный бродяга бросится к вам сломя голову, даже если вы позовете его словом «табурет». Он готов быть кем угодно, лишь бы его покормили и защитили. Бродячий кот просто определяет по интонации, что зовут именно его. Примерно такая же реакция и на имя хозяина. Если он рядом и все идет своим чередом, то кот и ухом не поведет, услышав его имя. Но если «главный человек» отлучился и «заместитель» называет его имя, то животное сразу начинает беспокоиться и нередко начинает поиски.