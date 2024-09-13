Пьяные черви и голуби-наводчики: за какие «открытия» вручают Шнобелевские премии

В 34-й раз в Гарвардском университете США прошла церемония вручения Шнобелевской премии. Ее лауреатами стали ученые, чьи достижения сначала вызывают улыбку. Премию по химии, например, вручили за исследование пьяных червей, по демографии - за "ошибку долгожительства" и еще много других спорных премий. Эта традиционная пародия на Нобелевскую премию дается за исследования, которые "сначала заставляют засмеяться, а затем задуматься". Об этом сообщил сайт Шнобелевской премии.

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Так, премию мира получил покойный психолог Беррес Скиннер (США) за инициативу размещать голубей внутри ракет и использовать их как наводчиков. В 1940-х ученый придумал упряжку для птиц и обучил их "клевать" по целям на экране, но проект закрыли.

Лауреатом премии по демографии стал доктор Сол Ньюман из Оксфордского университета. Он пытался доказать, что большинство долгожителей стали таковыми из-за бюрократических ошибок. Мол, в регионах просто ошибались при выдаче свидетельств о рождении и смерти.

Премию по физиологии получили японские ученые. Они в 2021 году выяснили, что свиньи и грызуны могут дышать задним проходом. Ученые надеялись, что открытие поможет страдающим дыхательной недостаточностью. Ведь в условиях пандемии коронавируса аппаратов для искусственной вентиляции легких не хватало.

Премию по анатомии получил коллектив врачей из Франции. Они занимались тем. что исследовали - зависит ли направление завитков волос от того, в каком полушарии Земли человек живет. Результаты показали, что у жителей Южного полушария волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в Северном - наоборот.

Премию по физике получили ученые из Гарварда. Они "доказали", что мертвая форель может плавать, причем против течения. Они потратили кучу денег, чтобы обосновать: мертвая форель поплывет по течению реки, например, если стоит цилиндрическое препятствие, за которым образуется "вихревая дорожка".

Ученые-химики из Нидерландов получили премию за разработку способа отделения пьяных червей от трезвых. А лауреатами в области медицины стали исследователи, которые выяснили: лекарства-пустышки с побочными эффектами, которые есть у работающих препаратов, более эффективны, чем плацебо без тех же побочных последствий.

Награду по ботанике взяли Джейкоб Уайт (США) и Фелиппе Ямашите (Германия). Они доказали, что некоторые растения могут имитировать форму листьев искусственных растений, если растут рядом с ними.

Премию в области теории вероятности получили ученые из ряда стран ЕС. Они доказали, что подкинутая монета чаще падает на ту же сторону, на какой лежала. 48 ученых подкидывали монету 351 тысячу раз. Они намерены продолжить эксперимент.