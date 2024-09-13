Магнитные бури: как они влияют на людей и стоит ли их бояться?

Разговоры о магнитных бурях уже давно стали популярной темой. Многие уверены, что они негативно сказываются на самочувствии, и практически каждый новостной канал печатает календари этих самых бурь. Но что на самом деле говорит об этом наука?

Что такое магнитные бури и как они возникают?

Магнитное поле Земли — одна из ключевых защитных систем нашей планеты. Оно формируется благодаря металлам, находящимся внутри Земли. Иногда Солнце выбрасывает мощные потоки энергии, которые достигают нашей планеты. В результате возникает магнитная буря — колебания магнитного поля Земли, которые могут влиять на технические системы, но как насчет человеческого здоровья?

© Внутреннее строение Земли и магнитное поле

Магнитные бури могут выводить из строя электроприборы, нарушать связь и даже изменять пути миграции животных. Самое сильное подобное событие произошло в 1859 году, известное как «Керрингтонское событие». Тогда вспышка на Солнце вызвала настолько сильную бурю, что люди на Кубе и Ямайке наблюдали северное сияние. Но если магнитные бури могут воздействовать на технику, неужели они опасны и для людей?

© Магнитограммы на 30 августа и 2 сентября 1859 года, сделанные магнитометрами Гринвичской обсерватории

Гелиобиология — наука, изучающая влияние солнечных и геомагнитных явлений на биологические процессы на Земле, изучает влияние магнитных бурь на организм. Но большинство исследований до сих пор не могут предоставить четкие доказательства того, что магнитные бури оказывают значительное влияние на здоровье людей. Исследования в этой области продолжаются, но на сегодняшний день подавляющее большинство ученых согласны с тем, что влияние магнитных бурь на человека минимально.

Как на самом деле магнитные бури влияют на здоровье?

Современная наука говорит о том, что прямого доказательства негативного воздействия магнитных бурь на здоровье человека нет. Всемирная организация здравоохранения не признает метеозависимость болезнью, и многие научные исследования подтверждают, что магнитные бури не представляют угрозы для большинства людей.

Исследования показывают, что интенсивность магнитного поля во время бури составляет порядка 0,5 Теслы — это незначительная величина по сравнению с воздействием, которое мы ежедневно испытываем в крупных городах. Например, магнитно-резонансные томографы (МРТ), используемые в медицине, создают поле до 1,5 Теслы, и, несмотря на это, пациенты не испытывают серьезных побочных эффектов.

Есть данные, что магнитные бури могут незначительно влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые исследования связывают повышение геомагнитной активности с увеличением инфарктов и инсультов, но результаты противоречивы. Например, в России отмечено ухудшение состояния у гипертоников в такие периоды, но другие исследования это не подтвердили.

Также стоит отметить влияние психологического фактора. Многие люди, зная о приближении магнитной бури, начинают испытывать тревожность и стресс, что в свою очередь может ухудшить самочувствие. В таких случаях негативное влияние скорее связано с самовнушением, чем с реальным воздействием магнитных бурь.

Что делать во время магнитной бури?

Если вы все же боитесь магнитных бурь и считаете, что они могут повлиять на ваше самочувствие, лучший совет — вести спокойный образ жизни. Не вступайте в конфликты, не перегружайте организм перееданием или алкоголем и старайтесь оставаться в гармонии с окружающей средой.

На самом деле, магнитное поле Земли защищает нас от большинства внешних воздействий, и если техника может выйти из строя, то человеку, живущему на Земле, бояться нечего. Главное — не верить во все подряд страшилки и не забывать о здравом смысле.