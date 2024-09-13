Как мясник Сэм превратился в символ Америки

13 сентября – день рождения человека, который на законодательном уровне утверждён символом Америки. Правда, до самой смерти он об этом особо не задумывался и, возможно, не особо и подозревал, но его имя к тому моменту стало нарицательным, хотя образ, созданный художниками, совсем не походил на Самюэля Уилсона, дядюшку Сэма.

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А появился он на свет в 1766 году. То есть ещё во времена, когда Северная Америка была английской колонией, в городе Арлингтон. Источники чаще всего называют его мясником, но сейчас бы мы определили его профессию как бизнесмен, чьей сферой деятельности была заготовка мясопродуктов. Вот из-за этой-то профессии всё и случилось. Причём это тот случай, когда известны не только действующие лица, но и точные даты.

В 1813 году началась англо-американская война, которая продлилась до 1815 года – англичане долго не могли смириться с потерей Америки даже после признания её независимости. Сэм Уилсон оказался в числе тех подрядчиков, которые поставляли продукты в армию США, в основном, говядину. Эра консервов ещё только зарождалась, поэтому мясо привозили по старинке – в бочках.

Рассказывают, что Уилсон был очень большим патриотом своей вновь образованной страны и помечал бочки надписью U.S. – United States. К тому же она совпадала с заглавными буквами его собственного имени. И вот такие бочки с провизией были в очередной раз доставлены в действующую армию 7 сентября 1813 года.

Солдаты заинтересовались надписью и спросили, что она означает. По всей видимости решили немного подшутить над не очень грамотным экспедитором. Сторож-ирландец расшифровал её по-своему, решив, что это название фирмы по имени её владельца – Uncle Sam. То есть дядюшка Сэм.

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Это вызвало непередаваемое веселье среди солдат, которые всегда рады поводу развлечься, чтобы хоть немного скрасить суровые будни войны. В результате всякий раз, когда привозили бочки с мясом они восклицали: «О дядюшка Сэм нас кормить приехал». Ну, или что-то в этом роде.

А дальше можно провести простую аналогию. Поскольку обеспечение армии провиантом было делом правительства, то и любые поставки воспринимались именно как правительственные. Поэтому всякий раз, когда привозили бочки с мясом, то солдаты и говорили, что правительство приехало их кормить.

А после случая со сторожем стали говорить, что «дядюшка Сэм» привёз им обед – он же тоже US. Со временем шутливое название вполне могло превратиться в синоним правительства, которое занимается снабжением необходимым для жизни и ведения войны солдатами. А дальше уже разошлось по всей армии и естественным образом по всей стране – война-то не вечная и солдаты возвращались домой.

Это всего лишь наше предположение, но, похоже, американские законодатели действовали в этой логике. Во всяком случае Конгресс США 15 сентября 1961 года принял резолюцию, которая утвердила версию происхождения термина «дядюшка Сэм» от истории со сторожем-ирландцем и официально закрепила Самюэля Уилсона его прототипом.

А вот художественный образ дядюшки Сэма появился только в 1852 году, когда газета NY Lantern Weekly опубликовала картинку с его изображением как собирательным образом всей Америки. Нарисовал его художник Томас Наст, который впоследствии выпустил целую серию карикатур. Именно он придумал дядюшке Сэму белую бородку, синий фрак, белые штаны и цилиндр украсил полосками и звездами флага США.

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Кстати, Насту приписывают создание чуть ли не всех символов Америки – осла демократов и слона республиканцев для двух ведущих политических партий страны, и точно известно, что именно он создал современный образ Санта-Клауса.

Среди прообразов, которые послужили моделью для художника называют Джеферсона Дэвиса – бывшего президента Конфедерации. Если это и так, то он появился значительно позже 1852 года – уже во время Гражданской войны. В любом случае привычный нам дядя Сэм совсем не похож на Сэма Уилсона, который и послужил причиной возникновения этого термина. Хотя, если приглядеться к портрету, то какие-то черты вполне можно угадать.