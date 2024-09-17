Почему повысилась вероятность столкновения Земли с астероидом Апофис

Астрофизик из Университета Западного Онтарио Пол Вигерт представил в журнале The Planetary Science Journal исследование, в котором оценил вероятность столкновения астероида Апофис с Землей. По мнению исследователя, она оказалась немного выше, чем считалось ранее.

© NASA/JPL-Caltech

Как пишет Phys.org, в отличие от предыдущих исследований Пол Вигерт в своих расчетах принял во внимание фактор случайного столкновения Апофиса с другим космическим объектом, в результате чего траектория движения астероида может измениться.

Апофис астрономы впервые заметили в 2004 году. Этот объект сразу был отнесен к категории потенциально опасных для Земли. По шкале опасности Турина Апофис получил 4 балла, и это до сих пор остается наивысшим баллом в своеобразном рейтинге опасности астероидов.

Предыдущие исследования показали, что Апофис, диаметр которого, по разным оценкам, составляет от 305 до 340 метров, пролетит достаточно близко от Земли в 2029 году, а затем снова в 2036 и 2068 годах. Если он столкнется с нашей планетой, то оставит кратер порядка 10 километров в поперечнике.

В своем исследовании Вигерт изучил вероятность столкновения Апофиса с более мелким объектом, из-за чего его курс может измениться. Расчеты показали, что сдвинуть с нынешнего курса Апофис может даже объект размером всего 0,6 метра в поперечнике.

А если в астероид врежется камень размером 3,4 метра в поперечнике, то силы удара будет достаточно для того, чтобы Апофис взял на курс на Землю, причем произойти это может и к 2029 году.

Проверяя свою теорию, Вигерт изучил базу данных о метеоритах, в том числе о тех объектах диаметром не менее 3,4 метра, которые сталкиваются с Землей каждый год. Оказалось, что вероятность столкновения такого объекта с Апофисом достаточно мала. К тому же столкновение должно произойти под "правильным углом".

Вероятность такого развития событий Вигерт оценил как 1 к 2 миллиардам. А вероятность того, что такое столкновение приведет к последующему удару по Земле, составляет 1 к 1 миллиону. Тем не менее, исследование Вигерта немного повысило вероятность столкновения Апофиса с Землей по сравнению с предыдущими оценками.