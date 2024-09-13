Как японский полицейский чуть не отрубил голову Николаю II

Последний российский император Николай II посетил Страну восходящего солнца за 13 лет до начала русско-японской войны будучи ещё наследником престола. В Японии он смог лично ощутить на себе внезапность самурайской атаки – местный полицейский чуть было не отрубил ему голову.

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Японское турне

Престолонаследник путешествовал по Японии в составе большой делегации, куда также входили греческий принц Георг и официальный «хроникëр» путешествия – князь Ухтомский. Россию они покинули в середине осени 1890 года, а к 27 апреля 1891 года русская эскадра прибыла в Нагасаки.

От страны, которая прежде была «закрытой», высокопоставленный путешественник остался в восторге. На память он даже попросил японских мастеров набить ему на руке татуировку с изображением дракона.

11 мая свита отбыла из Киото в городок Оцу, где планировалось совершить прогулку по озеру Бива, посетить древний храм и побывать в губернаторском доме. На протяжении всего «турне» гостей сопровождали полицейские. Одним из них был Цуда Сандзо.

На грани жизни и смерти

Николай передвигался по узкой улочке Оцу в джен-рикше – третьей по счëту в колонне. Неожиданно Сандзо выскочил из оцепления, ударил наследника саблей, держа её двумя руками. Первый удар принял на себя головной убор, но был ещё и второй, более сильный. Его наследник сумел блокировать, и сабля прошлась по его кисти. Планировался ещё и третий удар, которым городовой, видимо, хотел отрубить Николаю голову. Всё это заняло не более 20 секунд.

Далее цесаревич выпрыгнул из джен-рикши, а греческий принц ударил нападавшего бамбуковой тростью по спине. Тут на помощь уже подоспел рикша Николая, который схватил взбесившегося полицейского за ноги и повалил на землю. Второй рикша обезвредил Сандзо его же саблей двумя ударами по шее и спине.

Состоявший при свите доктор сделал великому князю перевязку головы, чтобы остановить кровь. Поездом раненого доставили в Киото, где ему наложили швы. Жизни наследника с этого момента ничего не угрожало.

Соболезнования пострадавшему выразил сам император Мэйдзи, а рядовые японцы завалили гостя трогательными телеграммами с пожеланиями скорейшего выздоровления.

В чëм причина?

Сандзо же оказался на скамье подсудимых. Министр иностранных дел Японии предложил убить его сразу без суда и следствия, но большинство других высокопоставленных лиц высказывались за проведение военного суда с применением высшей меры наказания.

Злоумышленника осудили на пожизненную каторгу, а через четыре месяца он скончался от воспаления лёгких.

Точные причины, по которым Сандзо напал на русского наследника, так и остались неизвестны. Согласно одной из версий, так он поступил из-за того, что якобы пьяный Николай справил нужду на японскую святыню. В других источниках говорится, что будущий русский император стучал палками по колоколам в синтоистском храме и не оказал уважения памятнику героям подавления Сацумского восстания.

Существует и более «приземлëнное» мнение. Цуда, считавший себя самураем, активно выступал за изгнание иностранцев из Японии. В царевиче и его свите он увидел шпионов, которые могут посягнуть на независимость Страны восходящего солнца.

Покушение же нашло отражение в русском фольклоре. Так, выражение «японский городовой» с тех пор означает досадное восклицание на внезапное происшествие.