Убийство на «Ждановской»: какое преступление начало войну между КГБ и МВД

По Москве долгое время ходил слух о том, что работающие в метро милиционеры иной раз не против поживиться собственностью уснувших в вагонах выпивох. Снимают, мол, по мелочи: берут всякий дефицит и небольшие суммы наличных. До тяжких телесных или убийств дело не доходило, поэтому власти относились к этому довольно спокойно. Но вот однажды один из таких инцидентов в московском метро привел к неожиданным последствиям, которые гулким эхом откликнулись в истории целой страны.

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Убийство на «Ждановской»

26 декабря 1980 года майор КГБ Вячеслав Афанасьев отмечал свой 40-летний юбилей. Праздник затянулся и, видимо, слишком далеко зашел, так как юбиляр на обратном пути тихо заснул в вагоне метро. При себе у него были подарки от друзей и коллег, да все сплошь дорогие и дефицитные: коньяк, качественная водка, икра, колбаса.

Подгулявшего майора сняли с вагона на станции метро “Ждановская” (сегодняшняя станция метро “Выхино”) и увезли в отделение. Там трое милиционеров действовали по уже хорошо отлаженной схеме: задержанного избили, а дорогие подарки отобрали. Но в самый неподходящий момент они выяснили, что жертвой их беспредела стал не просто подгулявший после смены работяга, а целый майор КГБ!

Было ясно, что так просто с рук им это не сойдет, и милиционеры решились пойти на страшный шаг: Афанасьева вывезли в село Пехорка, где как раз было много дач кгбэшников, ударили несколько раз монтировкой по голове и бросили умирать.

Утром следующего дня еще живого майора доставили в больницу, но все старания врачей прошли даром: Афанасьев умер через пару дней, так и не приходя в сознание.

Обострение старого конфликта

После убийства на "Ждановской" с новой силой вспыхнул давний конфликт между главой КГБ Юрием Андроповым и министром МВД Николаем Щелоковым. Как лидеры силовых структур, они стремились занять место Леонида Брежнева, бывшего к тому времени совсем уже дряхлым стариком. Другие члены политбюро тоже не представляли большой угрозы для двух главных силовиков страны: ведь это были сплошь глубокие старцы.

Драматизма ситуации добавлял тот факт, что незадолго до этих событий в ведомстве Андропова случился громкий скандал: руководитель шифровального отдела КГБ Шеймов оказался предателем, работавшим на ЦРУ. Об этом стало известно уже слишком поздно, к этому времени двойной агент вместе со всеми своими тайнами бежал в США. Позиции Андропова из-за этого заметно ослабли. Поэтому убийство бедолаги-майора в метро предоставило шефу КГБ уникальную возможность снести с политического поля давнишнего противника.

Расследование убийства

Расследование преступления было непростым: сотрудники МВД всеми силами старались мешать следствию и выставить все в выгодном для себя свете. Они упирали на то, что убийство было совершено не милиционерами, а сотрудниками вытрезвителя. Прокурорам пришлось пойти на крайние меры: из-за многочисленных угроз семью главного следователя даже пришлось взять под охрану.

Но, как бы милиционеры не пытались снять с себя все подозрения, суд был непреклонен. Четверым фигурантам уголовного дела был озвучен страшный приговор: расстрел. В довершение к этому прошедшая проверка нашла множество нарушений в работе московской милиции. Стали известны нехорошие факты злоупотребления властью, коррупции, вымогательства. Как назло, некоторые из этих событий даже попали в передовицы советских газет.

После этого скандала министр МВД Щелоков был снят с занимаемой должности. Свою битву за власть он всецело проиграл, а вот Андропов — возвысился. И именно он стал следующим генеральным секретарем после скорой смерти Брежнева.