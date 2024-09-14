14 сентября: какие праздники отмечают сегодня

С начала года прошло 258 дней, а значит, на календаре — 14 сентября. Какой праздник приходится на эту дату? Как его принято проводить? На эти и другие вопросы отвечаем далее.

Праздники 14 сентября 2024 года

Первым делом стоит поговорить о международных праздниках 14 сентября 2024 года. По инициативе движения Красного Креста и Красного Полумесяца на эту дату приходится Всемирный день оказания первой помощи. В медицинской среде существует понятие «золотой час». Так называют первый час после чрезвычайной ситуации — период, в который решается судьба пострадавшего. Часто грамотная первая помощь становится залогом выживания пациента. Конечно, доверить ее стоит медикам, полицейским или спасателям. Но иметь представление об основах медпомощи стоит каждому.

Не меньший интерес вызывают и региональные праздники 14 сентября 2024 года. В России справляют:

День Салехарда (Ямало-Ненецкий округ);

День Челябинска;

День Южно-Сахалинска;

День садовода в Ульяновской области;

День велосипедного спорта в Якутии.

А еще на 14 сентября 2024 года приходится несколько неофициальных «гастрономических» праздников. Среди них — День большого сэндвича и День кислого пива.

Новолетие — православный праздник 14 сентября

Продолжаем говорить о том, какой праздник выпадает на 14 сентября, и теперь обратимся к православному календарю. Христиане, придерживающиеся григорианского календаря, отмечают церковное Новолетие (согласно юлианскому календарю, новый год наступает 1 сентября).

Годовой круг церковных праздников начинается с молитв о Божием благословении. Первым крупным праздником года становится Рождество Богородицы. Оно приходится на 21 сентября. Завершается же год Успением Богородицы (28 августа).

Симеон Летопроводец — праздник 14 сентября в России

Теперь перейдем к народным традициям. В России 14 сентября — праздник Симеона Летопроводца, или Семенов день. Он приходится на день памяти монаха Симеона Столпника. Сирийский святой, живший в IV веке, стал основателем новой формы аскезы — столпничества. Ее суть заключается в непрерывной молитве на возвышении, чаще всего — на столпе высотой от 3 до 15 метров.

В России праздник 14 сентября сопряжен с началом бабьего лета. По погоде в этот день судили о грядущей осени. Тепло, согласно приметам, сулит хорошую погоду до самой зимы. Южный ветер пророчит мягкую зиму. А обилие паутины в полях означает, что осень затянется.

В Семенов день устраивали гулянья и смотрины. Женщины собирались большими компаниями и занимались рукоделием допоздна. А еще «на Симеона» хоронили мух и тараканов. Считалось, что, зарывая насекомых, можно отвадить от дома бедность и неурядицы.

14 сентября в истории

Теперь поговорим о роли даты 14 сентября в истории. На этот день пришлись следующие события:

1808 — русские войска победили шведов в битве при Оравайсе;

1812 — войско Наполеона вошло в Москву, в городе начались пожары;

1867 — вышел первый том «Капитала» Карла Маркса;

1917 — Временное революционное собрание объявило о создании Российской республики;

1959 — советская станция «Луна-2» достигла лунной поверхности, став первым космическим аппаратом на Луне.

Именины 14 сентября

Напоследок откроем святцы. 14 сентября 2024 года справляют именины:

Наталья;

Татьяна;

Марфа;

Семен.

Итак, прошла почти половина сентября. А значит, пришла пора встречать бабье лето — и освежить в памяти основы первой медицинской помощи.