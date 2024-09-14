Суд прекратил дело о клевете против ученых-разоблачителей

Суд отклонил иски о клевете против трех ученых, которые раскрыли потенциальные манипуляции с данными в исследованиях профессора Гарвардской школы бизнеса Франчески Джино.

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Ури Симонсон, Лейф Нельсон и Джо Симмонс, ведут блог Data Colada, где они отметили подозрительные данные в нескольких работах Джино.

Их свидетельства послужили поводом для внутреннего расследования в Гарварде, которое пришло к выводу, что имело место нарушение «правил проведения исследований», в результате чего Джино была отправлена в административный отпуск.

Впоследствии Джино подала в суд на Гарвард и команду Data Colada за клевету, утверждая, что расследование нанесло ущерб ее репутации и контрактным соглашениям. Однако суд постановил, что выводы, основанные на доказательствах, не могут считаться клеветой, особенно если они основаны на научном анализе. Судья подчеркнул, что «научные противоречия должны разрешаться научными методами, а не в судебном порядке».

Иск Джино к Гарварду продолжается из-за вопросов о политике университета в отношении неправомерных действий, а вот все претензии к исследователям Data Colada были отклонены.