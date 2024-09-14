Замуж за клоуна: кем был зять Брежнева

Одним из избранников дочери генсека Леонида Брежнева Галины стал цирковой артист Евгений Милаев. Выбор глава государства не оценил, а поэтому Галине пришлось отстаивать свои чувства.

Любви все возрасты покорны

Леонид Ильич Брежнев, который в начале 50-х годов возглавлял компартию Молдавии, требовал от близких родственников соответствовать его статусу. Мечта же Галины стать актрисой никак не сочеталась с представлениями Брежнева о том, чем должна заниматься дочь высокопоставленного политика. Как минимум, стремление Галины сделать актёрскую карьеру он не воспринимал всерьёз.

Благодаря давлению со стороны родителя Галина после окончания школы стала студенткой филологического факультета Кишиневского университета. Но любовь к сцене никуда не делась. Девушка часто посещала театральные спектакли, цирковые представления. Как-то с гастролями в Кишинёв приехал цирк-шапито, на арене которого выступал Евгений Милаев, акробат и клоун. Впечатлительная Галина тут же влюбилась в него. Её даже не смутила разница в возрасте — мужчина был на 20 лет старше.

Милаев к тому же оказался вдовцом. Его супруга — Анастасия Юрченко — скончалась при родах, подарив миру двойню.

Брежнев роман Галины и Евгения, естественно, не одобрил. Его смутил возраст будущего зятя, да и становиться родственником клоуна Леонид Ильич явно не планировал. Галина же бросила университет и отправилась гастролировать по стране вместе со своим избранником.

Счастливы вместе

Вскоре Брежневу всё-таки пришлось сменить гнев на милость. Тем более при личном знакомстве Милаев сумел найти подход к влиятельному тестю. Благодаря связям Брежнев даже посодействовал карьерному росту Евгения. Тот стал директором Московского цирка.

У Галины и Евгения родилась общая дочь Виктория. Также они растили вместе детей Милаева от первого брака. Но семейное счастье продлилось недолго. В 1962 году они расстались. Галина закрутила роман с фокусником Игорем Кио, а Милаев не стал терпеть измен жены.

Но даже после развода клоун Милаев продолжал оставаться для Брежнева «своим». Генсек ещё не раз оказывал поддержку экс-зятю.