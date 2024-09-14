Как дети советской элиты хотели свергнуть Сталина

В самом центре Москвы — на Большом Каменном мосту — летом 1943 года убили двоих подростков. Началось следствие, которое неожиданно вывело сотрудников правоохранительных органов на подпольную организацию, члены которой планировали захватить власть в стране и создать «Четвёртый рейх».

Следы убийства

Погибшими на мосту оказались Володя Шахурин и его девушка Нина Уманская. По версии следствия, молодой человек сначала застрелил свою возлюбленную, после чего пустил пулю в себя. Произошедшее породило много вопросов. Так, выстрелы были произведены из немецкого самозарядного пистолета «Вальтер», который на тот момент состоял на вооружении у солдат гитлеровской Германии. Кроме того, погибшие оказались представителями советской «золотой молодёжи». Шахурин был сыном наркома авиационной промышленности СССР, а Уманская дочерью посла Советского Союза в Мексике. Жили же они в знаменитом «Доме на набережной» и посещали одну школу с детьми Иосифа Сталина.

В ходе следствия установили, что оружие Володя получил от своего друга Вано Микояна. Пистолет был трофейным, а привезли его с войны братья приятеля Шахурина.

Вроде бы на один вопрос удалось найти ответ. Появилась даже версия несчастного случая. Якобы отец собирался увезти Нину с собой в Мексику, а Володя не хотел отпускать возлюбленную. Пистолетом же он решил припугнуть девушку — чтобы поняла серьёзность его намерений, но случайно нажал на курок.

Смена власти

Однако во время обыска в квартире Шахурина следователей привлёк дневник убитого юноши. В нём говорилось о том, что Володя, а также его одноклассники (на секундочку — дети советской партийной элиты), являлись членами секретной организации «Четвёртый рейх». Нетрудно догадаться, что её целью было сформировать в стране нацистское правительство.

При этом смену власти старшеклассники планировали осуществить не революционным, а скорее эволюционным путём. Согласно идеологии организации, от ребят требовалось хорошо учиться, чтобы в будущем занять высокие посты. Только после этого и следовало более детально продумать осуществление госпереворота.

О «Четвёртом рейхе» немедленно доложили Сталину.

В ответ вождь народов коротко заявил: «Волчата».

Следствие шло около шести месяцев. Практически все члены секретной организации поспешили снять с себя всю ответственность — мол, во всём виноват Шахурин. В результате «граждан бумажного государства» в лагеря отправлять не стали, а родителям настоятельно рекомендовали пересмотреть подходы к воспитанию детей.