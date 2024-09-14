Инструктор по йоге попал в Книгу Гиннесса, выполнив берпи 7777 раз

Мэтью Чарльз Морган потратил на достижение 12 часов. Инструктор по йоге из США называет себя главным поклонником дисциплины и здорового образа жизни. Ему удалось стать мировым рекордсменом по выполнению упражнения бёрпи. Мэтью смог сделать его 7777 раз.

Морган приступил в шесть утра и не останавливался ровно до шести часов вечера. Всего же спортсмен выполнил 39 подходов с двухминутными перерывами. В среднем Мэтью делал от 199 до 300 повторений за раз. Через шесть часов после начала он почувствовал сильную усталость и взял 30-минутный перерыв.

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По словам Моргана, во время подготовки он сделал упражнение более 50 тыс. раз. Предыдущий рекорд принадлежал Моххамаду Адилю Абдулу с Маврикия. Он сделал всего на 362 прыжка меньше Мэтью.

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