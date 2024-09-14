Отец «Альфы»: как Виталий Бубенин сражался на острове Даманский

Военнослужащий Виталий Бубенин проявил себя во время боёв за остров Даманский. За проявленную храбрость и решительность его наградили званием Героя Советского Союза. А спустя пять лет после пограничного конфликта он стал первым руководителем спецподразделения «Альфа», тем самым войдя в историю как его отец.

Спорная территория

В середине XX века отношения между Китаем и Советским Союзом достигли пика своего развития. По этой причине абсолютное большинство граждан СССР были уверены, что восточные границы государства находятся в полной безопасности. Однако, на реке Уссури находился небольшой остров Даманский, который и стал камнем преткновения.

Согласно международной практике, речные границы проходят по середине фарватера. Согласно этой норме остров должен был отойти китайской стороне на вполне законных основаниях. Но Иосиф Сталин при установлении государственных границ остался непреклонен в данном вопросе, а китайские коллеги решили, видимо, не связываться. Так Даманский оказался территорией СССР, но в Поднебесной не все про такую несправедливость смогли забыть.

В 1969 году КНР переживала не самое лучшее время. Культурная революция затянулась, экономический кризис всё никак не хотел отступать… Срочно требовалось придумать что-то, что позволило бы сплотить китайский народ. Решено было остановиться на маленькой победоносной войне за остров Даманский. А старший лейтенант Виталий Бубенин в 1969 году как раз являлся начальником 1-й заставы «Кулебякины сопки» недалеко от стратегически важного клочка суши.

Неудавшийся захват

Бубенин вовремя пришёл на помощь своим боевым товарищам, которые пытались противостоять наступающим китайцам. Противник мало того, что обладал численным превосходством, так ещё и имел в распоряжении миномёты и лёгкую артиллерию. Это не остановило храброго лейтенанта. Он принял руководство боевыми действиями на себя, в результате чего получил три ранения. Но итог оказался достойным уважения — китайцы отступили.

За мужество, проявленное при охране границы, Виталию Бубенину присвоили звание Героя Советского Союза, а спустя ещё пять лет по личному распоряжению Юрия Андропова он возглавил Группу «А». Созданное подразделение должно было специализироваться на борьбе с терроризмом. Правда, в роли «отца» «Альфы» Бубенин находился недолго. В 1977 году он по собственному желанию вернулся в пограничные войска. В отставку же Виталий Дмитриевич ушёл в звании генерал-майора в 1995 году.