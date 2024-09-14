Самая глубокая скважина в мире: что удивило советских геологов

Самая глубокая скважина в мире находится на Кольском полуострове недалеко от города Заполярный Мурманской области. Её глубина – 12 километров 262 метра. Именно этот показатель позволил объекту в 1997 году оказаться в Книге рекордов Гиннесса. Правда, на тот момент скважина уже пять лет не функционировала. В 1992 году Кольскую сверхглубокую законсервировали, а брошенную буровую установку разграбили вандалы. Но за годы её работы советские геологи сделали множество удивительных открытий.

Всё глубже и глубже

Главная цель скважины – дойти до мантии Земли и определить границы между слоями земной коры. Для этого была создана уникальная команда, состоящая из трёх тысяч специалистов, которые трудились в 16 научно-исследовательских лабораторий. На протяжении всего 1970 года бурение вели обычной буровой установкой, но затем на месте пришлось построить новую установку «Уралмаш-15000, разработанную для глубинного бурения. Она представляла собой вышку с двадцатиэтажный дом, обшитую сверху листами фанеры – чтобы учёные могли работать зимой.

Бурение ежедневно продолжалось не более четырёх часов. Всё остальное время уходило на подъëм труб на поверхность для выемки керна. Таким образом, за сутки бур успевал проходить всего 7-10 метров породы. На первые семь километров ушло долгих четыре года. Двенадцатикилометровую отметку геологи преодолели в 1983 году, после чего сделали перерыв на год. А 27 сентября 1984 года произошёл обрыв 200-тонной колонны. Авария фактически отбросила советских специалистов на несколько лет назад – всё, что находилось ниже семи километров, было потеряно.

Максимальной глубины удалось достичь в 1990 году. Дальше продолжать бурение оказалось невозможно – не позволяла техника.

На краю открытий

Однако и достигнутая глубина позволила специалистам сделать ряд открытий. В частности, выяснилось, что температура в недрах на глубине в пять километров составляет 75 градусов, а в 12 километров – уже 220 градусов. Кроме того, были найдены глубинные водоносные горизонты, которые геологи вовсе не ожидали обнаружить. Подтвердилась и гипотеза о существовании оливинового пояса, о котором говорил ещё в начале XX века знаменитый геолог Владимир Обручев.

Кольская сверхглубокая стала не только трамплином для развития геологической науки. Суеверные люди смогли дать волю фантазии. Они уверяли, что учёные смогли добуриться до ада, а поэтому по ночам из скважины выходят демоны и слышатся звуки, издаваемые грешниками. Но страшилки не помешали любителям лёгкой наживы растащить буквально по частям буровую установку в лихие 90-е – время, когда России было совсем не до геологических рекордов.