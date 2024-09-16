Глубоко несчастные люди: через что проходят модели на OnlyFans

Поездки по всему миру, вечеринки с красивыми людьми, дорогие подарки от поклонников — такими картинками пестрят социальные сети звезд платформы OnlyFans. Кажется, что их жизнь идеальна, однако это впечатление обманчиво, уверяет бывшая сотрудница австралийского агентства порномоделей Виктория Синис. За время работы в компании она хорошо познакомилась с платформой для взрослых и пришла к выводу, что это очень мрачное место, а модели и их подписчики — глубоко несчастные люди. Какие открытия об OnlyFans потрясли ее и заставили рыдать — в материале «Ленты.ру».

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«Позволяет быть свободной»

«Мне был 21 год, когда я завела аккаунт на OnlyFans, и уже через полгода я зарабатывала 30 тысяч долларов в месяц (примерно 2,7 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)», — похвасталась британская модель Эль Брук.

Она отметила, что успех на платформе побудил ее отказаться от планов построить карьеру юриста.

«Я никогда не вернусь к тому, чтобы работать на кого-то. OnlyFans позволят мне работать на себя и быть свободной. Я не могу представить, что буду заниматься чем-либо другим», — Эль Брук, модель OnlyFans.

Девушки, который продают интимные снимки на платформе, нередко рассказывают о том, что OnlyFans сделал их богатыми и счастливыми. Еще одна история успеха на платформе — об учительнице из США Брианне Коппэйдж, которая зарегистрировалась на OnlyFans для того, чтобы погасить долги по студенческим кредитам. Менее чем за полгода аккаунт на платформе принес ей один миллион долларов (91,2 миллиона рублей). В итоге она смогла выплатить все кредиты.

«Сейчас у меня нет долгов, это освобождение», — рассказала она.

Однако вскоре о подработке Коппэйдж узнали родители учеников, и ее уволили из школы. Американка призналась, что ей очень нравилось обучать детей, но она не жалеет о случившемся.

«Сейчас у меня десятки тысяч поклонников [на OnlyFans]. Мой заработок сейчас намного превышает сумму, которую получает учитель», — объяснила она.

Еще один пример — австралийская порномодель Энни Найт, ранее работавшая менеджером по маркетингу. Теперь зарабатывает на OnlyFans от 170 до 200 тысяч долларов в месяц (от 15,5 до 18,2 миллиона рублей). Благодаря сервису она уже приобрела два дома.

«Я больше никогда не буду работать с девяти до пяти. Я пообещала себе это», — заявила она.

Сегодня можно встретить много подобных историй в сети. Часто пользователи заводят аккаунт на OnlyFans в надежде уйти с рутинной работы в офисе и стать финансово независимыми.

Сейчас на платформе зарегистрированы 350 миллионов пользователей, 3 миллиона из них — создатели контента. Согласно данным на сайте OnlyFans, более трех тысяч пользователей ресурса заработали за все время не менее одного миллиона долларов. Аккаунты на платформе есть даже у звезд шоу-бизнеса, например, у певиц Лили Аллен, Карди Би и Бритни Спирс.

«Авторы контента на OnlyFans свободны в самовыражении. (...) На платформе много функций, которые позволяют создавать контент и делиться им, монетизировать свое творчество, взаимодействовать с подписчиками и отслеживать свой успех», — сайт OnlyFans.

«Могли тусоваться с самыми богатыми и знаменитыми людьми»

Виктория Синис работала маркетологом в крупном австралийском агентстве, занимающемся продвижением моделей на OnlyFans. Одной из ее обязанностей было искать в соцсетях Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и TikTok привлекательных девушек и предлагать им сотрудничество.

Особое внимание она обращала на количество подписчиков: их должно было быть не более двух миллионов. Компания была заинтересована в работе с наиболее уязвимыми блогершами, которые не были достаточно влиятельными в сети и не имели хороший доход.

Девушкам, которые согласились сотрудничать с компанией, обещали роскошную жизнь.

«Агентство устраивало элитные вечеринки в больших особняках. Мы проводили большие ужины и другие мероприятия. Вы могли тусоваться с самыми богатыми и знаменитыми людьми в Австралии», — рассказала Синис

При этом моделям нужно было много работать.

«Мы наняли эксперта, который следил за трендами. Ежедневно он присылал нам около 15 видео, содержание которых девушки должны были повторить», — вспомнила Синис.

Каждой блогерше нужно было ежедневно выкладывать по 20 видео в Instagram и TikTok. Таким образом они должны были привлечь внимание пользователей и заставить их перейти на ее аккаунт на OnlyFans и оформить подписку. Благодаря такой активности модели быстро становились популярными: за неделю число их подписчиков в соцсетях могло вырасти на три миллиона.

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Всех моделей агентства, где работала Синис, делили на пять групп в зависимости от того, какой контент они выкладывали на OnlyFans. В первую входили девушки, которые на фото и видео позировали в купальниках. Представительницы второй группы выкладывали материалы, где они прикрывали голое тело тканью или чем-то другим.

Наиболее востребованными считались модели из остальных групп. Девушки из третьей группы снимались полностью обнаженными, а из четвертой и пятой участвовали во всевозможных сексуальных активностях. Блогерши из четвертой группы отличались от коллег из пятой только тем, что не занимались анальным сексом.

Больше всего денег агентству приносили молодые модели, поэтому Синис искала тех, кто выглядел младше 20 лет. Если же выяснялось, что девушка старше, то ее просили говорить подписчикам, что ей 18 лет.

«Многие думают, что общаются с девушками»

Одной из особенностей OnlyFans является то, что подписчики могут вести личную переписку с создателями контента. По словам Синис, если у модели ее агентства было несколько сотен или тысяч поклонников, то она физически не могла отвечать всем на сообщения, и тогда в дело вступали операторы чата.

«Операторы чата — это люди из стран третьего мира, которые притворяются девушками. У нас на этой должности были в основном филиппинцы. Многие люди думают, что общаются с девушками [на OnlyFans], но, скорее всего, они переписываются с каким-то парнем с Филиппин», — Виктория Синис экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Агентство нанимало много операторов и покупало для них дома, в которых они должны были работать. Сотрудники общались от имени моделей по 12-14 часов в сутки шесть, а иногда даже семь дней в неделю. За час такой работы они получали от двух до пяти долларов (от 180 до 452 рублей), отметила Синис.

Главной задачей операторов было выманить как можно больше денег у подписчика. Для этого их учили общаться как девушки. Маркетолог следила за тем, как они переписывались с пользователями, и подсказывала им, как нужно отвечать в той или иной ситуации.

«По сути, это работа в сфере продаж», — уточнила экс-сотрудница компании.

Владелец одного из австралийских OnlyFans-агентств Бьорн Олсен подтвердил, что с пользователями сервиса могут общаться мужчины, притворяющиеся моделями. Как объяснил руководитель, его компания нанимает в качестве операторов чата именно жителей Филиппин, потому что они соглашаются на низкую зарплату.

«Как я сплю по ночам, когда приходится обманывать подписчиков на OnlyFans? На мой взгляд, они все равно получают то, что хотят, — контент моделей, за который заплатили, а также внимание, на которое подписались. Они просто получают это не от того, от кого думают», — Бьорн Олсен глава австралийского OnlyFans-агентства.

Операторами чата становятся и жители других стран. Например, британец Роб девять месяцев обменивался сообщениями с подписчиками от имени модели OnlyFans. Он заявил, что каждый час ему нужно было выманивать у пользователей минимум 80 фунтов стерлингов (9,5 тысячи рублей).

Перед работой британцу показали сценарии диалогов с подписчиками, а также рассказали о сексуальных фетишах и фантазиях, которые он может обсуждать в переписках.

«Некоторые [пользователи] хотели, чтобы их оскорбляли. (…) Другие хотели доминировать, и тогда приходилось играть роль невинной девочки», — вспомнил Роб.

«Там [на OnlyFans] было много мрачных вещей», — Роб, бывший оператор чата на OnlyFans.

«Я больше не хочу этим заниматься»

Виктория Синис, решившая пролить свет на происходящее в мире OnlyFans, имела весьма смутные представления о сервисе до того, как устроилась туда работать.

«Я знала, что люди получают там много денег. (…) Я думала, что это просто еще один способ заработка для создателей контента», — призналась она и уточнила, что в компанию ее пригласил один из знакомых.

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«Я даже никогда не смотрела порно. Я думала: "Зачем смотреть порно? Просто займитесь сексом". Я этого не понимала», — Виктория Синис экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Модели, с которыми она познакомилась в агентстве, по-разному относились к своей работе. Для девушек, которые только завели аккаунт на платформе, все казалось забавным и захватывающим. Они зарабатывали больше остальных и охотнее соглашались участвовать в создании необычного контента, отметила маркетолог.

Блогерши, которые размещали эротические материалы на OnlyFans уже год или два, как правило, получали меньше денег, чем новенькие. Многие из них начинали разочаровываться в платформе и искали другие способы заработка. Например, они устраивались танцовщицами в стриптиз-клубы.

«Также были девушки, которые говорили: «Я ненавижу это [OnlyFans]. Это отстой. Я больше не хочу этим заниматься. Я устала, у меня тревога, это ужасно», — Виктория Синис, экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

За время работы в OnlyFans-агентстве Синис увидела много моделей, у которых были и финансовые, и эмоциональные трудности. По ее словам, многих девушек заставляли сниматься в порно бойфренды и мужья, так как им казалось, что это был легкий способ заработка.

В какой-то момент Синис поручили просматривать фото и видео, которые снимали модели, но она была к этому не готова.

«Меня завалили этим контентом. Для человека, который никогда не смотрел порно, это оказалось очень неприятным зрелищем, я думала: "Боже мой!"» — рассказала экс-сотрудница агентства.

С многими моделями Синис была в хороших отношениях, и, когда она посмотрела откровенные видео с их участием, то впервые осознала, что девушек воспринимают как товар с ценником. Это открытие шокировало ее.

«Я была очень расстроена», — описала она свои чувства после случившегося.

Австралийку также поразила история одной из моделей OnlyFans, которая ненавидела свою работу и хотела уйти в другое место. Синис предложила ей устроиться в агентство и спросила, какие у нее есть навыки. «Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала:

«Вики, я ни в чем не хороша, я ничего не умею"», — вспомнила маркетолог детали разговора.

«Я заплатил тебе»

Изнанка OnlyFans раскрылась перед Синис в полной мере, когда она столкнулась с запросами подписчиков.

«Они могли оставлять странные, нездоровые, безумные просьбы», — отметила экс-сотрудница агентства.

Нередко мужчины присылали девушкам фото своего полового органа и просили сказать о нем что-то плохое.

Также были ситуации, когда поклонник требовал, чтобы модель написала на своем теле его имя или слово «шлюха».

«Один парень заплатил хорошие деньги за то, чтобы девушка надула воздушные шары до определенного размера и наступила на них сандалиями, но при этом они не должны были лопнуть», — вспомнила еще один странный запрос Синис.

Модели выполняют эти просьбы, потому что подписчики платят им за это деньги, объяснила маркетолог.

«OnlyFans позиционирует себя как платформа для сексуального раскрепощения, творчества и искусства. Это ложь, это секс-работа», — заявила Синис.

Она назвала заблуждением мнение, что сервис дает свободу.

«Они [подписчики] могли сказать: "Я заплатил тебе, я заплатил за твое тело, так что покажи мне то, что я хочу видеть"», — Виктория Синис, экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Некоторые подписчики влюбляются в моделей OnlyFans и пытаются встретиться с ними в реальной жизни. Например, так произошло с блогершей по имени Аланья. Один из поклонников прилетел в Шотландию и проехал на арендованном автомобиле 400 километров до места, где она жила, в надежде увидеться с ней.

Аланье удалось избежать встречи с фанатом.

«Я не знаю, что бы случилось, если бы он увидел меня. Был бы он хорошим? Был бы он ужасным?» — задавалась она вопросами.

К тому же модель не знала, как объяснить мужчине, что все это время он переводил ей деньги, но при этом общался с другим человеком.

Подписчик был влюблен в ее образ, созданный оператором чата. Мужчину убедили, что девушка тоже испытывает к нему сильные чувства. Как уточнила Аланья, если бы она сама переписывалась с поклонниками, то ее отношения с фанатом никогда бы не зашли так далеко.

«Я ни в коем случае не хочу демонизировать клиентов секс-работников, особенно на OnlyFans, потому что мы даем им возможность эмоционально сблизиться с девушкой. (…) Почему это все срабатывает? Потому что это одинокие люди», — Виктория Синис, экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Бывший оператор чата Роб признался, что нередко испытывал чувство вины, когда переписывался с пользователями от имени девушек.

«Некоторых мужчин мы называли "мужьями". Они были влюблены в моделей и надеялись, что однажды встретятся с ними, поженятся и заведут детей. Это были милые, грустные, одинокие люди», — сказал он.

«Вдруг я стала видеть все в цвете»

Переломный момент в жизни Синис произошел, когда она однажды листала соцсети одной из моделей агентства. Внезапно маркетолог представила, что одна из ее маленьких племянниц может вырасти и начать публиковать откровенный контент на OnlyFans. Синис поняла, что не хотела бы для близких такого будущего, и почувствовала себя опустошенной.

Маркетолог начала задумываться, что то, чем она занимается, может быть неправильным. Она спросила у коллег в агентстве, как они относятся к своей работе. Один из них ответил, что OnlyFans является безопасным местом для людей, которые любят порно. Такой ответ не устроил австралийку, и она начала испытывать чувство вины из-за работы.

«Я рыдала каждый день. Я думала, что это все неправильно», — Виктория Синис, экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Чтобы справиться с неприятными чувствами, Синис решила сделать какое-нибудь доброе дело и наткнулась на программу помощи беженцам при церкви. Она подала заявку, и вскоре ей позвонила женщина и предложила прийти в церковь. Там маркетолог попала на лекцию, посвященную гиперсексуализации культуры и опасности OnlyFans для молодых людей.

Когда лекция закончилась, Синис подошла к спикеру и сообщила, что она работает в OnlyFans-агентстве и испытывает чувство вины из-за этого. Она побеседовала с лектором о секс-индустрии и ее влиянии на общество. После этого разговора австралийка решила кардинально изменить свою жизнь.

«Все вокруг было черно-белым, и вдруг я стала видеть все в цвете», — описала она внутренние перемены.

Вскоре Синис уволилась из агентства и оборвала связи со всеми из секс-индустрии. Сейчас она выступает в Австралии с лекциями, во время которых раскрывает темную сторону OnlyFans. Маркетолог также основала организацию Creating Gems, которая помогает девушкам осознать свою внутреннюю ценность. Она хочет убедить девушек по всему миру, что они созданы для гораздо большего, чем откровенные съемки.

«Я думаю, что в сердцах тех, кто вовлечен в это [OnlyFans], будь то создатели или подписчики, есть глубокий стыд. Они как будто попали в замкнутый круг. Они гонятся за чем-то, думая, что это принесет им свободу или счастье, но все это только тянет их на дно», — Виктория Синис, экс-сотрудница OnlyFans-агентства.

Помимо этого, поработав в OnlyFans и уволившись оттуда, австралийка пришла к Богу.