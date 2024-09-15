«Смертельная телеграмма»: какое послание Ленина стало роковым для Колчака

Александр Колчак прожил недолгую, но яркую жизнь. Он был полярным исследователем, адмиралом, учёным-океанографом и Верховным правителем России. Но решающую роль в его судьбе сыграла телеграмма Владимира Ленина. Всего несколько слов стали роковыми…

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Начало большого пути

В июне 1917 года Александр Васильевич Колчак находился в Лондоне в составе военно-морской миссии, где ему удалось завести полезные знакомства в военном ведомстве. А об Октябрьской революции Колчак узнал, когда находился в Японии. Тогда через английского посла в Токио он обратился к правительству Великобритании с просьбой принять его на службу. Предложение Колчака одобрили, после чего он был направлен на сухопутный Месопотамский фронт. Правда, непосредственно до театра боевых действий Колчак так и не добрался. Он оказался сначала во Владивостоке, а потом в Омске, где и стал Верховным Правителем России.

На этой должности Колчак находился недолго. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж призвал поддерживать большевиков, после чего «дружба» с белым движением прекратилась. В итоге красные перешли в контрнаступление и белым пришлось оставить Омск.

В начале января 1920 года Колчак оказался в губернской тюрьме в Иркутске, но сдаваться он и не планировал. На помощь ему спешили остатки армии под руководством генерала Каппеля. Собственно, приближение самого боеспособного подразделения Белой армии и сыграло против Колчака. Опасаясь освобождения легендарного пленника, большевики приняли решение его убрать.

Смертельная телеграмма

Фактически, смертным приговором для Александра Васильевича стала шифротелеграмма Владимира Ленина в штаб Сибревкома.

«Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Берётесь ли сделать архинадëжно?», — гласил текст послания.

Получатели роковой телеграммы намёк Владимира Ильича поняли.

Колчака расстреляли 7 февраля 1920 года на берегу Ангары у стен Знаменского монастыря. Далее тело бывшего Верховного правителя России бросили в прорубь и с тех пор его больше никто не видел. Позже появились слухи, что ранней весной труп Колчака всë-таки выловили и похоронили на монастырском погосте. Но подтверждения данной информации нет.