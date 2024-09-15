С помощью какой «сыворотки правды» чекисты победили бандеровцев

В годы Великой Отечественной войны Красной Армии требовалось не только освободить Украину от гитлеровцев, но и противостоять националистам. Весной и летом 1944 года начались первые серьёзные столкновения между вооружёнными формированиями ОУН-УПА (организация, запрещённая в России), РККА и НКВД. А окончательно зачистить территорию советской республики чекистам удалось только к 1951 году.

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Бандеровская структура

Изначально местное население поддерживало националистов, но вскоре стало понятно – их жертвами становятся не только «клятые москали та комиссары», но и мирные граждане. Повстанцы вырезали их целыми семьями, не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков.

Ликвидировать же бандеровцев оказалось не так-то просто из-за их хорошей организации. Боевики делились на три группы: «Север», «Запад» и «Юг». В свою очередь, каждая группа состояла из 3-4 куреней. Курень объединял три сотни, то есть 3-4 чота (взвода). Первичной ячейкой являлся рой, куда входило 10-12 бойцов. С учётом этого можно сделать вывод, что численность националистов достигала 100 тысяч человек

Параллельно с ними действовали отряды фальшивых бандеровцев, состоящие из красноармейцев и чекистов, говоривших на галицийском наречии украинского языка. Они должны были втираться в доверие к подпольщикам, узнавать места дислокации и уничтожать. Их деятельность эффективной делало то, что оуновцы не знали друг друга в лицо и по именам. Взаимодействовали они через записки, которые оставляли в установленных заранее местах.

Хорошо прятались

Проблем чекистам доставляли и убежища националистов. Они использовали лесные подземные сооружения – схроны, представлявшие собой разветвлённые убежища, вход в которые маскировали пнями или другими естественными объектами.

Обнаружить схрон было практически невозможно. А вот служебным собакам это оказалось под силу. Они принимали участие в облавах, которые редко когда заканчивались провалом. Бандеровцы пытались травить собак, но четвероногие следопыты оказались умнее – еду у чужих они не брали и не подбирали опасное лакомство с земли.

Зимой красноармейцы и чекисты научились обнаруживать схроны по колебаниям тёплого воздуха на морозе. Так как бандеровцы и не думали сдаваться, то в найденный бункер сначала запускали снотворный газ «Тайфун», разработанный столичными химиками специально для таких операций.

Гости дорогие

Националисты никак не могли избавиться от привычки наведываться в хаты, чтобы передохнуть и поесть горячего. Дома, чьи хозяева переходили на сторону советской власти, оснащали портативным аппаратом «Тревога» на аккумуляторных батареях. После прихода гостей требовалось всего лишь нажать на тревожную кнопку и предложить «пришельцам» водку, воду, молоко или борщ, в которые предварительно добавлялся препарат «Нептун-47». Он вызывал тяжёлый, изнурительный трёхчасовой сон с галлюцинациями. Сотрудникам спецслужб оставалось лишь прибыть до момента пробуждения врага и взять его «тёпленьким».

Кроме того, «Нептун-47» был настоящей «сывороткой правды». Очнувшийся бандеровец охотно и правдиво отвечал на все вопросы чекистов. А модифицированным «Нептуном-80» смачивали придверный коврик. Наступившего на него боевика потом собаки могли найти в течение нескольких дней по стойкому запаху следов.

Несмотря на все методы борьбы, националисты, по данным КГБ УССР, в период с 1944 по 1953 года убили 30 тысяч мирных граждан и около 20 тысяч военнослужащих, милиционеров и чекистов. При этом только в 1944 году было уничтожено 57 405 и задержано 50 387 повстанцев.