16 сентября: праздновать или устроить генеральную уборку?

Наступил 260-й день високосного года — 16 сентября. Какой праздник приходится на эту дату? Какие исторические события с ней связаны? На эти и другие вопросы отвечаем в нашей статье.

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Праздники 16 сентября 2024 года

Первым делом стоит сказать про международные праздники 16 сентября 2024 года. Самый известный из них — это экологический праздник, установленный по инициативе Генассамблеи ООН. Речь идет о Международном дне охраны озонового слоя. Праздник ежегодно сопровождают просветительские мероприятия, а также экологические акции.

А приурочен он к годовщине подписания Монреальского договора. Назначение договора — урегулировать производство веществ, разрушающих озоновый слой. Напомним, что озоновый слой защищает Землю от УФ-излучения, опасного как для окружающей среды, так и для человека. В частности, ультрафиолет может привести к развитию рака кожи.

На этом праздники 16 сентября 2024 года не заканчиваются. На эту дату приходятся:

Праздник образования профсоюзного движения в Карелии, Россия;

День рождения Джульетты в Италии;

День независимости в Мексике;

День почитания пожилых людей в Японии;

День сотрудника органа государственной охраны в Киргизии;

День независимости в Папуа — Новой Гвинее;

День вооруженных сил в Малайзии.

А еще на 16 сентября 2024 года приходится несколько неофициальных, но интересных праздников. К примеру, можно поздравить обладателей кудрявых волос. Они отмечают День кудрей и локонов.

Не оставим в стороне и гастрономические праздники. На 260-й день года выпадают:

День гуакамоле;

День хлеба с изюмом и корицей;

День нелегального пития.

© Гуакамоле // Shutterstock/FOTODOM

День Писидийской иконы Божией Матери — православный праздник 16 сентября

Продолжаем выяснять, какой праздник приходится на 16 сентября, и теперь обратимся к православному календарю. В середине сентября христиане справляют день почитания Писидийской иконы Божией Матери. Наименование образа происходит от названия города, в котором он прославился, — Созополя Писидийского (Болгария). При этом история происхождения лика неизвестна.

Писидийскую икону Богоматери также называют Мироточивой. Согласно церковному преданию, елей, образующийся на образе, имеет чудотворные свойства, в частности — целительные.

В России образ появился в начале XVII века. Список иконы был сделан в Московском Новоспасском монастыре. Но в 1918 году он бесследно исчез.

Сегодня к Писидийской Божией Матери обращаются с молитвами о:

исцелении бесплодия и других болезней репродуктивной системы;

даровании здорового потомства;

благополучии семьи.

© Икона Писидийской Божией Матери // Public domain/Wikimedia

Домна Доброродная — праздник 16 сентября в России

Теперь переходим к народному календарю. В России 16 сентября — праздник Домны Доброродной. Православные вспоминают мученицу Домну Никомидийскую. Ее жизнь пришлась на III век, период гонений на христиан. Изначально святая была языческой жрицей. Но со временем она переменила веру, сокрылась в монастырь, а позже удалилась в пещеру. За верность Христову учению она была схвачена и казнена.

В народе день Домны Доброродной посвящали сбору ветхих и старых вещей. У крестьян существовала традиция развешивать износившиеся лапти на заборе. Считалось, что так можно уберечь себя и домочадцев от сглаза. А ближе к вечеру весь собранный хлам, кроме лаптей, бросали в костер. Так, согласно приметам, можно заручиться удачей на год вперед.

Так что праздник 16 сентября в России до сих пор посвящают генеральной уборке. Считается, что в этот день непременно стоит навести в доме порядок, избавиться от старых вещей. А еще в этот день можно повесить подкову над входной дверью — обязательно ветвями вверх. Это якобы помогает привлечь благополучие.

© 16 сентября — день уборки // Shutterstock/FOTODOM

16 сентября в истории

Теперь обратимся к страницам истории. 16 сентября произошли следующие события:

1492 — Христофор Колумб открыл Саргассово море;

1821 — указом Александра I Аляска перешла в полноправное владение Российской империи;

1914 — в Российской империи запрещена продажа водки в военное время; 1918 — учрежден один из высших орденов СССР — Орден Красного Знамени;

1959 — в Штатах продемонстрирован первый коммерческий копировальный аппарат — Xerox 914.

Теперь вы знаете, какие праздники приходятся на 16 сентября 2024 года. Самое время устроить генеральную уборку и приготовить сладкую выпечку с корицей.