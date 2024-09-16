Как Роналду установил рекорд, который не по силам побить никому в мире

Один из лучших футболистов мира португальский нападающий Криштиану Роналду добрался до очередного мощного достижения, но оно никак не связано с футболом. Совсем недавно форвард ворвался в YouTube и установил несколько рекордов по скорости набора подписчиков, а теперь он достиг новой отметки в медиапространстве. Роналду – первый в мире человек, который набрал один миллиард подписчиков в социальных сетях. И об этом сообщил сам Криштиану.

© Соцсети Криштиану Роналду

Мы создали историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше чем просто цифра – это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за её пределами.

От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире я всегда играл за свою семью и за вас, и теперь 1 миллиард нас вместе. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни. Лучшее ещё впереди, и мы будем вместе побеждать и творить историю, – написал футболист в социальных сетях.

Огромное преимущество по подписчикам у него в запрещённой в России социальной сети – их там более 638 млн. И во многом благодаря этому он и набрал такую большую цифру. Теперь объясняется и недавнее создание YouTube-канала и высокая активность в нём – Роналду намеренно шёл к этому достижению, и оно для него – одно из самых важных в жизни.

Португалец понимает, что карьера близится к завершению, и, чтобы болельщики его не теряли и не забывали о нём, начинает активно вести социальные медиа и делать на них упор, где-то даже в укор своей футбольной карьере. Хотя с другой стороны, зная его профессиональное отношение к делу, вряд ли соцсети отвлекают его от футбола. Уж кто-кто, а Криштиану и правда не такой. К тому же на днях нападающий забил 900-й гол в карьере и показал, что всё ещё является игроком топ-класса.

Тем не менее эпоха Роналду и правда близка к завершению: форвард выступает в Саудовской Аравии и впервые за много лет не был номинирован на «Золотой мяч». И дело не столько в его уровне игры, сколько в уровне чемпионата, в котором он выступает. Но есть ощущение, что португалец немного иначе расставил свои приоритеты.

Очень приятно, что такой великий игрок стал активнее себя вести в медиапространстве, и теперь он всё ближе и ближе к народу. И, кажется, его нынешние рекорды в социальных сетях – далеко не предел.

Конечно, достижение миллиарда подписчиков – это не конец, а скорее начало нового этапа. В своём обращении Роналду заверил своих подписчиков, что лучшее ещё впереди и он намерен продолжать и дальше творить историю. Это говорит о том, что Криштиану принял новый вызов, причём не на футбольном поле. Зная его амбиции, упорство и старание, можно сделать вывод, что, раз нападающий сделал такое заявление, значит, так оно и будет.