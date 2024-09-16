Советские космонавты, отправляясь в космос, брали с собой не только научное оборудование и продовольствие, но и оружие. На первый взгляд это может показаться странным – зачем нужно оружие в безвоздушном пространстве? Однако у этой практики было вполне рациональное объяснение, связанное не с космическими угрозами, а с земными опасностями.

Главной причиной наличия оружия у космонавтов была необходимость обеспечить безопасность экипажа после приземления. Дело в том, что космические корабли того времени не могли точно контролировать место посадки. Нередко капсулы с космонавтами приземлялись в отдаленных, малонаселенных районах, где существовала реальная угроза столкновения с дикими животными.

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Стандартным оружием советских космонавтов был специально разработанный трехствольный пистолет ТП-82. Это оружие было универсальным: два гладких ствола использовались для стрельбы дробью, а нарезной ствол – для стрельбы пулями.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.