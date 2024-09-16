Тайна черепа Николая Гоголя: кто украл голову классика?

Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя всегда были окутана мистикой. Поэтому стоит ли удивляться, что и после смерти с писателем происходили странные и таинственные вещи.

До сих пор ходят слухи о том, что классик, боявшийся, что его похоронят живым, не избежал этой участи, и его тело лежало на боку, а крышка гроба была исцарапана. Но это все слухи, а вот тайна пропавшей головы Гоголя была и остается неразрешенной загадкой русской истории.

Николай Васильевич Гоголь умер 21 февраля (4 марта — по новому стилю) 1852 года в Москве и его тело было предано земле на погосте Свято-Данилова монастыря. В следующий раз могилу вскрывали в 1909 году, в ходе реконструкции, приуроченной к 100-летию писателя, а потом в 1931 году, для перезахоронения останков на Новодевичьем кладбище. Именно во время переноса останков и обнаружилось, что в захоронении отсутствует голова.

Основным источником информации о происшествии стал писатель и краевед Владимир Лидин (Гомберг), принимавший непосредственное участие в эксгумации тела Гоголя. Литератор написал очерк «Перенесение праха Гоголя», вошедший уже в наши дни в альманах «Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах 18-19 вв.», выпущенный в Москве в 1994 году.

Перенос могилы писателя был связан с тем, что территорию Свято-Данилового монастыря передали приюту для несовершеннолетних правонарушителей, а кладбище упразднили. Кроме Гоголя, нужно было перезахоронить останки писателя-славянофила А. С. Хомякова и поэта Н. М. Языкова. Лидин очень подробно описал работы по извлечению гроба великого писателя:

«Могилу Гоголя вскрывали почти целый день. Она оказалась на значительно большей глубине, чем обычные захоронения. Начав ее раскапывать, натолкнулись на кирпичный склеп необычайной прочности, но замурованного отверстия в нем не обнаружили; тогда стали раскапывать в поперечном направлении… и только к вечеру был обнаружен еще боковой придел склепа, через который в основной склеп и был в свое время вдвинут гроб».

© Могила Гоголя на кладбище Свято-Данилового монастыря

Гроб открыли уже в сумерках и члены комиссии были поражены отсутствием у тела головы. Писателя похоронили в сюртуке табачного цвета, который неплохо сохранился, а под ним даже уцелело белье с костяными пуговицами, но «…останки Гоголя начинались с шейных позвонков». Выше кладки склепа в земле нашли человеческий череп, но он принадлежал не писателю, а неизвестному молодому человеку.

В своих мемуарах Владимир Лидин признался, что похитил из могилы часть сюртука, из которого позднее изготовил футляр для первого издания «Мертвых душ» — жемчужины его домашней библиотеки. Не отставали от беспардонного литератора и другие члены комиссии, которые тоже прихватили из могилы Гоголя разные сувениры для своих коллекций, в том числе ребро, берцовую кость и сапог.

Было совершенно очевидно, что голову Гоголя похитили во время реконструкции в 1909 году, когда участники вскрытия захоронения также брали «на память» из гроба разные вещи. Главным подозреваемым в кощунственном поступке историки признали А. А. Бахрушина — коллекционера, купца и мецената.

© Алексей Александрович Бахрушин

В 1931–1932 году сотрудники НКВД провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Бахрушин вполне мог выкупить череп классика у могильщиков, занимавшихся вскрытием могилы. Об этом поведали на допросе монахи Свято-Данилова монастыря, заставшие реконструкцию могилы писателя в 1909 году.

Автор статьи «Пропавший череп Гоголя» писатель Владимир Христофоров рассказывал, что дома Бахрушев хранил черепа великого актера Щепкина и еще какого-то человека. Этой второй головой коллекционер очень дорожил — для нее был изготовлен драгоценный палисандровый футляр с окошком и серебряный лавровый венец. Другие историки допускали такой вариант, так как купец был известен тем, что добивался цели любой ценой и при охоте за раритетами часто пренебрегал законами морали.

Писатель Анатолий Королев в своей статье «Голова Гоголя» утверждает, что монахи Свято-Данилового монастыря знали о похищении головы Гоголя в 1909 году, но молчали об этом, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своей обители. Старцам рассказали о сделке с Бахрушевым сами могильщики, перебрав лишнего.

© Посмертная маска Гоголя

Городские легенды Москвы говорят о том, что после приобретения черепа Гоголя у Бахрушева в жизни и бизнесе началась полоса неудач и коллекционер, которого мучил страх, передал реликвию лейтенанту российского флота Яновскому — внучатому племяннику писателя. Есть также мнение, что череп купец отдал не добровольно, а после того как Яновский явился к нему домой и начал угрожать револьвером.

По непроверенной информации потомок писателя хотел передать его череп послу России в Риме, чтобы тот организовал захоронение части тела в Италии, которую Гоголь считал своей второй родиной. Яновский привез палисандровый ларец с черепом в Севастополь, откуда его корабль должен был отправиться в Средиземное море, но поход почему-то не состоялся. Поэтому офицер передал футляр с головой итальянскому капитану Боргезе, на которого мог положиться.

Но как оказалось, капитан не оправдал доверие и не отдал череп в посольство России, а присвоил. Палисандровый ларец с черепом долгое время хранился у него дома, после чего его следы теряются. Говорят, что череп взял младший брат капитана Боргезе и отправился с ним в путешествие. Если верить очередной легенде, связанной с похищением черепа, то 14 июня 1911 года студент-медик Боргезе находился в поезде, который въехал в тоннель под горой и буквально растворился в нем.

Сам итальянец позднее рассказывал всем эту байку, а свое чудесное спасение объяснял предчувствием, заставившим его спрыгнуть на ходу с поезда перед тем самым мистическим тоннелем. Боргезе при этом настаивал, что череп Гоголя оставался в его багаже и пропал вместе с ним и составом, отправившись в ад или в другое измерение.

Поезд-призрак стал важным элементом устного фольклора и его неоднократно видели то в Альпах, то возле Балаклавы, то в Мексике. Большинство здравомыслящих исследователей, занимавшихся этим вопросом, склонны считать, что итальянцы просто присвоили голову великого писателя и придумали таинственную историю с поездом, чтобы оправдаться.

Есть и еще одна версия пропажи черепа автора «Мертвых душ». Кое-кто уверен, что он был похищен некими оккультистами, использующими головы известных людей в своих ритуалах. В качестве подтверждения своей версии ее авторы упоминают о черепе молодого человека, зарытом в ограде гоголевской могилы. Они считают, что колдун закопал его, чтобы откупиться от духа писателя, тело которого подверг надругательству.

Но скорее всего, голова Гоголя хранилась в коллекции А. А. Бахрушина, а затем во время революционной неразберихи была кем-то похищена. Совсем необязательно новый владелец знал, какая добыча ему досталась, поэтому нельзя отрицать и самый неблагоприятный исход, при котором череп был просто выброшен, а палисандровый футляр стал использоваться для других целей. В этом случае голова Гоголя утрачена навсегда и о ее судьбе мы так никогда и не узнаем.