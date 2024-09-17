Почему кошки с удовольствием носят игрушки хозяевам, как собаки

Недавние исследования американских ученых пролили свет на удивительный феномен: оказывается, кошки демонстрируют поведение, которое традиционно считалось характерным в большей степени для собак, а именно — гоняться за брошенными предметами и приносить их обратно хозяину. Эксперты изучили, насколько широко распространена такая привычка среди домашних кошек и попытались раскрыть природу этого интересного поведения.Как показали результаты масштабного опроса, проведённого исследователями, около 78% собак действительно с энтузиазмом включаются в эту игру, что неудивительно, учитывая историю приручения этих животных человеком. Собаки были одомашнены в качестве помощников на охоте, и в процессе селекции способность приносить брошенные предметы была закреплена в их поведении.А вот в случае кошек ситуация оказалась несколько неожиданной. Согласно полученным данным, почти 41% пушистых питомцев также проявляют интерес к «апортированию» игрушек, что значительно выше, чем считалось ранее. Учёные отметили, что для кошек это поведение менее характерно, поскольку при их одомашнивании не отбирались особи, обладающие такой особенностью. сточник фото: 123rf.comЧем же обусловлено это довольно распространённое среди кошек поведение? Специалисты выдвинули несколько предположений:1. Вероятно, «апортирование» игрушек является проявлением не столько охотничьего, сколько игрового инстинкта у кошек. Данное поведение сильнее коррелирует с их общей игривостью, а не с врождёнными хищническими наклонностями.2. Возможно, привычка приносить игрушки закрепилась в ходе селекции отдельных пород кошек, таких как сиамские, бирманские и тонкинские, известных своим повышенным интересом к «апортировке».3. Такие действия могут быть частью социальной игры, направленной на взаимодействие и установление контакта с владельцем.4. Изучаемое поведение могло быть сформировано в результате специальных тренировок, проводимых хозяевами.Стоит также отметить, что, в отличие от собак, желание кошек гоняться за брошенными предметами и приносить их обратно, как правило, снижается с возрастом. Кроме того, самки проявляют к этому меньший интерес, чем самцы, что, по мнению экспертов, несколько противоречит сильно развитому хищническому инстинкту самок.Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на традиционное представление об этом поведении как о сугубо «собачьем», кошки также способны и с удовольствием занимаются «апортированием» игрушек, причём довольно часто. Исследователи продолжают изучать природу этого феномена, который может быть связан как с игровыми, так и социальными аспектами жизни наших пушистых питомцев.Отдельного внимания заслуживает тот факт, что склонность к «апортированию» игрушек различается в зависимости от породы кошек. Например, более высокий интерес к этому поведению отмечен у представителей восточных пород, таких как сиамские, бирманские и тонкинские. Это даёт ещё один повод задуматься о возможном влиянии селекции на формирование данной особенности.В целом, открытие того, что кошки гораздо чаще, чем считалось ранее, приносят хозяевам игрушки, как верные собаки, является весьма интересным и неожиданным фактом, который расширяет наше понимание поведения этих загадочных домашних животных. Дальнейшие исследования, несомненно, помогут пролить свет на истинные причины и механизмы этого явления.