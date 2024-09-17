Рыбаки выловили гигантского голубого сома и разбогатели на два миллиона рублей

В США участники турнира по рыбной ловле поймали голубого сома весом 45,3 килограмма и разбогатели на 21,5 тысячи долларов (около двух миллионов рублей). Об этом пишет Manistee News Advocate.

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Триумфаторами ежегодного турнира в штате Иллинойс стали Крис Стаут и Хантер Джонс. Они обошли 75 других команд и стали обладателями главного приза соревнования. В начале сентября рыбаки со всех частей США пытались выловить самого большого голубого сома, а также состязались за самый крупный общий улов.

В итоге именно Стаут и Джонс обошли всех со своим гигантским уловом.

«Это была адреналиновая гонка от начала до конца. Нет ничего лучше, чем почувствовать на другом конце лески такой вес и знать, что поймал настоящего гиганта», — заявил после победы Джонс.

Другим участникам посчастливилось вытащить сомов весом 16 и более килограммов, но обойти Стаута и Джонса не смог никто. Принесшего рыбакам победу сома выпустили обратно в реку Миссисипи.

Ранее сообщалось, что в США на профессиональном рыболовном конкурсе в штате Южная Каролина победила команда любителей. За день они поймали три красных горбыля суммарным весом 6,12 килограмма.