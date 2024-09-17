Почему Петра I похоронили только через шесть лет после смерти

Большинство исследователей жизни царя Петра I уверены, что похоронили его вскоре после смерти, по христианскому обычаю в соборе Петропавловской крепости, но это не так. Тело монарха лежало в гробу без захоронения 6 лет и все благодаря ближайшему сподвижнику государя — Якову Брюсу, имевшему при дворе и в народе репутацию «чернокнижника».

Общеизвестно, что русский царь Петр I умер 28 января 1725 года. Известно и то, что умирал он в страшных мучениях, предположительно от мочекаменной болезни, вызванной осложнением после простуды или плохо вылеченным сифилисом, который монарх подхватил в Голландии.

53-летний Романов скончался в Зимнем дворце, в тесной комнатке-конторке, откуда потом с трудом вынесли его могучее двухметровое тело. После вскрытия царя обрядили в мундир и уложили в гроб, длиной в косую сажень (216 см). Тело было выставлено для прощания в парадной зале дворца, где находилось ровно 42 дня.

8 марта 1725 года император в сопровождении траурного кортежа отправился в свой последний путь — в Петропавловскую крепость. В этот день стоял трескучий мороз и шел снег, но императрица Екатерина I весь путь преодолела за гробом пешком.

Гроб с покойником установили в недостроенном соборе Петропавловской крепости и поручили заботам царского любимца — Якова Вилимовича Брюса. Историк Вольдемар Балязин, автор издания «Тайны дома Романовых», пишет, что согласно историческим документам, хоронить по православному обряду Петра не стали, так как Брюс решил забальзамировать тело, сохранив его нетленным для потомков.

© Яков Вилимович Брюс

Генерал-фельдмаршал Яков Брюс, которого считали «чернокнижником» и колдуном, был человеком науки, причем одним из наиболее просвещенных в свое время. Известно, что в сверхъестественные силы он не верил, предпочитая объяснять все с точки зрения логики и науки.

Однажды, осматривая с царем мощи какого-то святого в соборе, Яков Брюс, в ответ на восторги Петра, пораженного отлично сохранившимися останками, прочитал целую лекцию. Ученый вельможа сообщил государю и другу о том, что в чуде виновна не святость старца, а сухой воздух, воздержание при жизни и мастерство бальзамировщика.

Возможно, именно тогда царь и изъявил желание быть забальзамированным после смерти, но точно это неизвестно. Как бы там ни было, но Брюс отобрал помощников и лично занялся обработкой тела императора. Дело это было для России новое и поэтому спешить Яков Вилимович не хотел.

© Петропавловский собор

Параллельно недюжинный ум Брюса был занят и другими важными вопросами, связанными со смертью Петра. Тело после бальзамирования нужно было где-то достойно хранить, а для этого следовало построить мавзолей. Современники писали, что в первый же год после кончины государя недалеко от Петропавловского собора было заложено монументальное сооружение, для которого привозили издалека лучшие сорта гранита.

Последнее упоминание об усыпальнице Петра I относится к 1731 году. Его видели иностранные послы, но все как один утверждали, что саркофага с телом царя внутри не было. Не появлялся более на строительстве и сам Брюс — его отправили в отставку в 1726 году, едва он закончил заниматься телом Петра.

Якова Брюса, масона и колдуна, обладавшего при жизни Петра I огромной властью, боялись и ненавидели, поэтому поспешили от него избавиться. Генерал-фельдмаршал удалился в свое имение Глинка под Москвой, где полностью посвятил себя научным опытам и чтению книг.

В 1727 году скончалась императрица Екатерина Алексеевна, и ее тело забальзамировали опытные уже специалисты по рецепту того же Брюса. Тело государыни было помещено в гроб и заняло место в Петропавловском соборе возле гроба супруга.

В 1729 году на престол взошла племянница Петра I Анна Иоанновна, которая через два года обратила внимание, что царская чета так и находится в приделе собора без погребения. Императрица была далека от масонских веяний и тем более науки. Она приняла решение быстро — строительство мавзолея свернуть, а Петра и Екатерину похоронить по православному обряду.

Так и сделали: император с императрицей были похоронены в соборе у южной стены, как раз напротив алтаря. В 1760-х годах на захоронении появились достойные монархов надгробия.