Сбежавшего в аэропорту кота вернули хозяйке почти через месяц

Кот сбежал из переноски и блуждал по воздушной гавани почти месяц.

© соцсети

Эта история началась 21 августа. Тогда одна из пассажирок, вылетевшая из Алма-Аты, рассказала в соцсетях, что ее кот Томас сбежал из переноски. Поймать его сразу не смогли, девушка улетела (в аэропорту остались ее родители, но у них вернуть мохнатого не получилось), а затем обратилась к представителям воздушной гавани и волонтерам с просьбой помочь отыскать кота.

«Мы просили достать кота и передать по сменам, если кто-то его увидит, сразу позвонить нам, мы мигом его заберем. Ответственные за это люди в тот день пообещали, что сделают все, что нужно, достанут, найдут», – написала владелица Томаса в запрещенном Инстаграме.

Однако сотрудники клининговой компании, работавшие в аэропорту, этого обращения, видимо, не читали. Поэтому когда обнаружили и поймали Томаса – нашли его под потолком в зоне вылета, он там истошно орал, выставили его за двери аэровокзала.

«Как мусор», – написала девушка.

История Томаса разнеслась по соцсетям и пришлось публично выступить аэропорту Алма-Аты. Там сообщили, что, мол, пассажирка сама выпустила Томаса из переноски, ошейника на животном не было, как и каких-либо других опознавательных знаков, поэтому в соответствии с правилами кота и выдворили за территорию воздушной гавани.

История могла закончиться печально, но Томасу и его хозяйке повезло. Накануне – спустя без малого месяц после пропажи – котика обнаружили охранники на автостоянке возле аэропорта. После чего вернули хозяйке – похудевшего, но крайне довольного тем, что приключение завершилось благополучно.

«У меня сегодня самый счастливый день на свете. Нашелся мой Томас… Хочу выразить огромную благодарность всем, кто был небезразличен, спрашивал о новостях и, самое главное, помогал в поисках! После таких историй хочется верить в чудо», – написала девушка.

В конце августа мы написали о неприятном инциденте в аэропорту Якутска – собаку Ночку не пустили на борт «Аэрофлота», на котором она должна была лететь в Москву. Причина – рейс был транзитный, самолет следовал через столицу в Санкт-Петербург. Впоследствии пес все-таки попал в столицу на другом самолете, а авиакомпания принесла извинения.