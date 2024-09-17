Как «чертово яблоко» завоевало Россию

В России, Украине и Беларуси картошку называют вторым хлебом. И сегодня многие жители стран бывшего СССР с наступлением весны едут на дачу садить картошку, а подготовка мешков с собранным урожаем стала национальной традицией. Однако так было не всегда. Когда картошка попала в Российскую империю, крестьяне отказывались ее высаживать. Корнеплод называли «яблоком сатаны» и «плевком дьявола» и даже поднимали картофельные бунты, для усмирения которых властям приходилось использовать войска.

Петр и картошка

Столетиями главными продуктами на столе русского крестьянина были репа и редька. Корнеплоды варили, жарили, запекали в печи и гнали из них самогон. Однако с начала XVIII века ситуация начала меняться. В России появилась картошка, которая постепенно начала завоевывать место в меню русских людей. Картошку в Европу привезли из Америки испанские конкистадоры, но как она попала в Россию, точно не известно.

По легенде во время Великого посольства картошку в Голландии попробовал Петр I. Продукт так понравился молодому царю, что он приказал отправить несколько бочек с клубнями домой. Однако это только легенда. В Роттердаме, где Петр попробовал картошку, все сделки по купле-продаже строго записывались и хранились в архивах. Упоминание о корнеплоде в голландских документах датируется только 1742 годом, и первый император России к тому времени уже умер.

© Посадка картофеля

С 1730 года блюда из картошки подавались к столу императрицы Анны Иоанновны. Согласно документам по праздникам ее употребляли в еду и офицеры гвардейского Семеновского полка. Ели картошку не только дворяне и военные, но и крестьяне.

Первая попытка

Массово высаживать картофель попыталась императрица Екатерина II. Она приказала закупить 8 тонн клубней и высадить их под Москвой и Петербургом, в Прибалтике и Новгороде. Большая часть посадочного материала вымерзла, а то, что уцелело, крестьяне послушно высадили. Однако селянам не объяснили, что делать с картошкой.

© Семья русских крестьян

Вкус сырой картошки им не нравился, а пробуя зеленые ягодки и соцветия, крестьяне травились. Массово привить народу любовь к «немецкому овощу» не получилось. Однако его не переставали высаживать на севере России, где она стала альтернативой пшенице, которая из-за холодного климата не успевала вызревать.

© Продажа картошки на рынке

Генерал-лейтенант Яков Сиверс писал:

«Крестьяне новгородские охотно выращивают „земляное яблоко“. Едят же либо сварив, как особое блюдо, либо примешивают ко щам, либо делают из него начинку для некоторого рода пирожных».

При этом в южных и центральных губерниях отношение к продукту было враждебным.

Вторая попытка

Из-за сложных природных условий большая часть России — территория рискованного сельского хозяйства. Поэтому неурожай и, как результат, голод никого не удивляли. 1840 год тоже стал голодным, и император Николай I приказал массово высаживать картошку во всех губерниях.

Для этого создавались общественные посевы, где раздавали посадочный материал; проводились наставления по возделыванию, хранению и употреблению растения; тех, кто отличился в выращивании картофеля, поощряли премиями.

Картофельный бунт

Одно дело — отводить немного земли под картошку, а другое — заменить ею привычную пшеницу и репу. Крестьяне зароптали и отказались выполнять повеление императора. Во Владимирской, Саратовской, Тобольской, Пермской, Оренбургской губерниях начались «картофельные бунты». К восстанию присоединились Поволжье, Урал, волости на Севере империи.

© Вооруженные крестьяне

Громче всех возмущались консервативные старообрядцы, которые называли картошку «чертовым яблоком», «плевком дьявола», «плодом блудницы». Простые крестьяне не хотели заменять родную пшеницу «немецким овощем». Масло в огонь подливало злоупотребление местных властей, которые стремились любой ценой выполнить приказ императора.

© Русские старообрядцы

На подавление выступлений были направлены войска. В ряде губерний приходилось использовать артиллерию. Зачинщиков бунтов судили и отправляли или в сибирскую ссылку, или на оставшуюся жизнь отдавали в солдаты. Однако народ такие меры не испугали. Крестьяне продолжали сопротивляться напору властей.

Народное признание

В 1843 году принудительную посадку картошки приостановили, но там, где земли было мало или она была плохая, корнеплод прижился. Картошку полюбили на Севере России, Урале, в Беларуси и Прибалтике. В Украине и на Поволжье ее выращивали немецкие колонисты, а русские и украинские крестьяне продолжали называть ее «репой дьявола», «земляной грушей» и «собачьими яйцами». Однако постепенно картошка занимала все больше позиций.

Картофель не только подавали на стол, но и делали из него крахмал, дрожжи, патоку и гнали спирт, использовали как корм для животных. Среди украинских крестьян появилась поговорка: «Бог создал картошку для того, чтоб и бедняку было с кого шкуру драть», а это уже народное признание.