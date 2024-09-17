Как «чертово яблоко» завоевало Россию

«Яблоко сатаны»: почему русские крестьяне отказывались сажать картошку
В России, Украине и Беларуси картошку называют вторым хлебом. И сегодня многие жители стран бывшего СССР с наступлением весны едут на дачу садить картошку, а подготовка мешков с собранным урожаем стала национальной традицией. Однако так было не всегда. Когда картошка попала в Российскую империю, крестьяне отказывались ее высаживать. Корнеплод называли «яблоком сатаны» и «плевком дьявола» и даже поднимали картофельные бунты, для усмирения которых властям приходилось использовать войска.
Петр и картошка
Столетиями главными продуктами на столе русского крестьянина были репа и редька. Корнеплоды варили, жарили, запекали в печи и гнали из них самогон. Однако с начала XVIII века ситуация начала меняться. В России появилась картошка, которая постепенно начала завоевывать место в меню русских людей. Картошку в Европу привезли из Америки испанские конкистадоры, но как она попала в Россию, точно не известно.
По легенде во время Великого посольства картошку в Голландии попробовал Петр I. Продукт так понравился молодому царю, что он приказал отправить несколько бочек с клубнями домой. Однако это только легенда. В Роттердаме, где Петр попробовал картошку, все сделки по купле-продаже строго записывались и хранились в архивах. Упоминание о корнеплоде в голландских документах датируется только 1742 годом, и первый император России к тому времени уже умер.
С 1730 года блюда из картошки подавались к столу императрицы Анны Иоанновны. Согласно документам по праздникам ее употребляли в еду и офицеры гвардейского Семеновского полка. Ели картошку не только дворяне и военные, но и крестьяне.
Первая попытка
Массово высаживать картофель попыталась императрица Екатерина II. Она приказала закупить 8 тонн клубней и высадить их под Москвой и Петербургом, в Прибалтике и Новгороде. Большая часть посадочного материала вымерзла, а то, что уцелело, крестьяне послушно высадили. Однако селянам не объяснили, что делать с картошкой.
Вкус сырой картошки им не нравился, а пробуя зеленые ягодки и соцветия, крестьяне травились. Массово привить народу любовь к «немецкому овощу» не получилось. Однако его не переставали высаживать на севере России, где она стала альтернативой пшенице, которая из-за холодного климата не успевала вызревать.
Генерал-лейтенант Яков Сиверс писал:
«Крестьяне новгородские охотно выращивают „земляное яблоко“. Едят же либо сварив, как особое блюдо, либо примешивают ко щам, либо делают из него начинку для некоторого рода пирожных».
При этом в южных и центральных губерниях отношение к продукту было враждебным.
Вторая попытка
Из-за сложных природных условий большая часть России — территория рискованного сельского хозяйства. Поэтому неурожай и, как результат, голод никого не удивляли. 1840 год тоже стал голодным, и император Николай I приказал массово высаживать картошку во всех губерниях.
Для этого создавались общественные посевы, где раздавали посадочный материал; проводились наставления по возделыванию, хранению и употреблению растения; тех, кто отличился в выращивании картофеля, поощряли премиями.
Картофельный бунт
Одно дело — отводить немного земли под картошку, а другое — заменить ею привычную пшеницу и репу. Крестьяне зароптали и отказались выполнять повеление императора. Во Владимирской, Саратовской, Тобольской, Пермской, Оренбургской губерниях начались «картофельные бунты». К восстанию присоединились Поволжье, Урал, волости на Севере империи.
Громче всех возмущались консервативные старообрядцы, которые называли картошку «чертовым яблоком», «плевком дьявола», «плодом блудницы». Простые крестьяне не хотели заменять родную пшеницу «немецким овощем». Масло в огонь подливало злоупотребление местных властей, которые стремились любой ценой выполнить приказ императора.
На подавление выступлений были направлены войска. В ряде губерний приходилось использовать артиллерию. Зачинщиков бунтов судили и отправляли или в сибирскую ссылку, или на оставшуюся жизнь отдавали в солдаты. Однако народ такие меры не испугали. Крестьяне продолжали сопротивляться напору властей.
Народное признание
В 1843 году принудительную посадку картошки приостановили, но там, где земли было мало или она была плохая, корнеплод прижился. Картошку полюбили на Севере России, Урале, в Беларуси и Прибалтике. В Украине и на Поволжье ее выращивали немецкие колонисты, а русские и украинские крестьяне продолжали называть ее «репой дьявола», «земляной грушей» и «собачьими яйцами». Однако постепенно картошка занимала все больше позиций.
Картофель не только подавали на стол, но и делали из него крахмал, дрожжи, патоку и гнали спирт, использовали как корм для животных. Среди украинских крестьян появилась поговорка: «Бог создал картошку для того, чтоб и бедняку было с кого шкуру драть», а это уже народное признание.